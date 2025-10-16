Κάθε εποχή έχει τα δικά της σημεία αναφοράς. Τοποθεσίες που έγιναν σύμβολα, στιγμές που έμειναν στη μνήμη και brands που εξελίχθηκαν σε κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Στην Ελλάδα, τα Public έχουν καταφέρει να γίνουν ένα από αυτά. Εδώ και είκοσι χρόνια, συνοδεύουν γενιές ανθρώπων που αγαπούν την τεχνολογία, το βιβλίο, τη μουσική και τη γνώση, προσφέροντας έναν χώρο όπου όλα αυτά συναντιούνται. Από το 2005, όταν το πρώτο κατάστημα άνοιξε στη Θεσσαλονίκη, μέχρι σήμερα, τα Public έχουν εξελιχθεί μαζί με το κοινό τους, μετατρέποντας την αγοραστική εμπειρία σε τρόπο ζωής.

Στα πρώτα τους χρόνια, τα Public έγιναν σημείο συνάντησης, ένας χώρος όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να ανακαλύψουν, να ενημερωθούν, να εμπνευστούν. Από τις παρουσιάσεις βιβλίων και τις μουσικές κυκλοφορίες μέχρι τα νέα gadgets, κάθε επίσκεψη στα Public έκρυβε μια εμπειρία. Με αυτόν τον τρόπο, δημιούργησαν μια νέα κουλτούρα αγορών που συνέδεσε τον πολιτισμό με την τεχνολογία και την ψυχαγωγία.

Η μετάβαση στη νέα εποχή

Καθώς οι συνήθειες και οι ανάγκες του κοινού άλλαζαν, τα Public δεν έμειναν στάσιμα. Αντίθετα, αξιοποίησαν την εμπειρία και την εξωστρέφειά τους για να περάσουν στη νέα εποχή. Με την εξαγορά της Media Markt και τη δημιουργία του concept «Public + home», κατάφεραν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους, προσφέροντας έναν ολοκληρωμένο προορισμό που καλύπτει κάθε ανάγκη του σύγχρονου σπιτιού.

Από το laptop της εργασίας μέχρι την καφετιέρα για τον πρωινό καφέ ή τη smart TV που μας χαρίζει στιγμές χαλάρωσης, τα Public αγκαλιάζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας, ενώνοντας σε ένα οικοσύστημα τους τρεις πυλώνες: Home, Tech και Entertainment.

Καινοτομία που κάνει τη διαφορά

Πίσω από κάθε νέα υπηρεσία ή συνεργασία των Public, υπάρχει μια βασική ιδέα: η εμπειρία του πελάτη να είναι απλή, εύκολη και ευχάριστη. Με την Box Now για άμεση παραλαβή, την Klarna για ευέλικτες πληρωμές, τη συνεργασία με τη Vodafone και την iRepair για ολοκληρωμένη υποστήριξη, τα Public μεταμόρφωσαν την εξυπηρέτηση σε εμπειρία. Παράλληλα, το πρόγραμμα ανταμοιβής Public+ και τα Public Courses άνοιξαν νέους δρόμους, δίνοντας στους πελάτες λόγους να επιστρέφουν – όχι μόνο για να αγοράσουν, αλλά και για να μάθουν, να εξελιχθούν και να εμπνευστούν.

Ένα νέο ξεκίνημα στο Smart Park

Η χρονιά αυτή σηματοδοτεί και ένα νέο βήμα για τα Public, με τα εγκαίνια του νέου τους καταστήματος στο Smart Park, το μεγαλύτερο ανοιχτό εμπορικό κέντρο της χώρας. Σε έναν χώρο 1.155 τ.μ., οι επισκέπτες θα βρουν προϊόντα τεχνολογίας, μικροσυσκευών, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει άνεση, λειτουργικότητα και σύγχρονο design – αποδεικνύοντας ότι το ταξίδι της εξέλιξης συνεχίζεται.

Μια γιορτή 20 χρόνων

Φέτος, τα Public γιορτάζουν δύο δεκαετίες παρουσίας στην ελληνική και κυπριακή αγορά, προσκαλώντας όλους να γίνουν μέρος της γιορτής. Από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη εκδηλώσεις με γνωστούς καλλιτέχνες, αγαπημένους συγγραφείς, προσφορές και δώρα Xiaomi περιμένει το κοινό, με τη μεγάλη κορύφωση στις 18 Οκτωβρίου.

Εκείνη την ημέρα, πέντε flagship καταστήματα – Σύνταγμα, Ίλιον, Smart Park, Τσιμισκή και Λάρνακα – θα φιλοξενήσουν αγαπημένους καλλιτέχνες όπως η Κατερίνα Λιόλιου, ο Apon, η Ρία Ελληνίδου, ο Θοδωρής Βουτσικάκης και ο Πάνος Κιάμος, αλλά και δημοφιλείς συγγραφείς από κορυφαίους εκδοτικούς οίκους.

Συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις, η Xiaomi δίνει το δικό της παρών, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο flagship μοντέλο Xiaomi 15T Pro και να διεκδικήσει μοναδικά δώρα. Παράλληλα, το διάστημα 13–19 Οκτωβρίου, οι φίλοι των Public θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ξεχωριστές επετειακές προσφορές, αποκτώντας αγαπημένα προϊόντα σε μοναδικές τιμές. Την ίδια περίοδο, τα μέλη Public+ με κάθε αγορά τους μπαίνουν στην κλήρωση για 20 δώρα από το οικοσύστημα της Xiaomi, αξίας άνω των 5.000 ευρώ.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Το αύριο ξεκινά σήμερα

Με 62 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, περισσότερους από 2.000 εργαζομένους και πάνω από 100 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, τα Public συνεχίζουν να εμπνέουν, να καινοτομούν και να δημιουργούν εμπειρίες που μένουν αξέχαστες. Είκοσι χρόνια μετά το πρώτο τους κατάστημα, εξακολουθούν να φέρνουν κοντά την τεχνολογία, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους – και αυτή είναι μόνο η αρχή.