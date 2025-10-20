Στο πλαίσιο των ερευνών για την ενέδρα που σημειώθηκε χθες το βράδυ εναντίον των επιβατών του πούλμαν της Πιστόια Μπάσκετ, περίπου εκατό χιλιόμετρα βόρεια της Ρώμης, η ιταλική δικαιοσύνη διέταξε απόψε την προφυλάκιση τριών ατόμων με διασυνδέσεις στον χώρο της άκρας δεξιάς. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για τρεις φανατικούς οπαδούς, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Φέρεται να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής, για την δολοφονία του εξηνταπεντάχρονου οδηγού πούλμαν Ραφαέλε Μαριανέλα, ο οποίος έχασε την ζωή όταν χτυπήθηκε από πέτρα και τούβλα, τα οποία εκτοξεύθηκαν από την άκρη του δρόμου και έσπασαν το παρμπρίζ του οχήματος.

Dramma nei pressi di Terni. Colpito da sassi il pullman dei tifosi biancorossi di ritorno da Rieti. Purtroppo deceduto il secondo autista Posted by TVL TVlibera on Sunday, October 19, 2025

Οι αστυνομικοί, λίγο μετά την ενέδρα, χθες βράδυ εντόπισαν αυτοκίνητο με επιβαίνοντες οι οποίοι, σύμφωνα με μαρτυρίες, προέρχονταν από το σημείο της θανατηφόρας επίθεσης, από το οποίο είχαν απομακρυνθεί με καλυμμένο το πρόσωπο.

L’assalto al pullman dei tifosi del #PistoiaBasket, di rientro dopo il match contro la squadra di #Rieti: una sassaiola sulla statale, in cui muore, colpito da un mattone, un autista dell’autobus. I testimoni dicono: “Poteva essere una strage”. pic.twitter.com/ZBH532yZYh — Tg1 (@Tg1Rai) October 20, 2025

Πηγή: ΑΠΕ