Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει πως η Ουκρανία θα καταφέρει να κερδίσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. «Μπορεί να κερδίσουν ακόμη τον πόλεμο. Δεν νομίζω ότι θα τον κερδίσουν, αλλά μπορεί να συμβεί», ανέφερε στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «παράξενη» και απρόβλεπτη.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις σχέσεις με την Αυστραλία, δηλώνοντας πως η χώρα θα παραλάβει υποβρύχια στο πλαίσιο της συμφωνίας που συνάφθηκε το 2021. «Τα υποβρύχια που αρχίσαμε να κατασκευάζουμε για την Αυστραλία προχωρούν πραγματικά καλά», είπε, υποδεχόμενος τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες υπέγραψαν συμφωνία για σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά, έπειτα από τέσσερις έως πέντε μήνες διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι θα επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους, κατόπιν πρόσκλησης του Πεκίνου. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία για την κατάσταση στην Ταϊβάν, υποστηρίζοντας ότι η Κίνα δεν επιθυμεί στρατιωτική ενέργεια, ενώ εξέφρασε την ελπίδα για μια «πολύ ισχυρή εμπορική συμφωνία» μεταξύ των δύο χωρών, τονίζοντας την ανάγκη αμοιβαίας ευημερίας.

Οι δηλώσεις του Τραμπ υπογραμμίζουν την τρέχουσα αμερικανική στρατηγική σε ζητήματα διεθνούς ασφάλειας και οικονομίας, καθώς η χώρα επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ γεωπολιτικής σταθερότητας και ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με συμμάχους και οικονομικούς εταίρους.