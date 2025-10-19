Η ζωή του καταξιωμένου δημοσιογράφου Μανώλη Μαυρομμάτη άλλαξε μέσα σε λίγα λεπτά ένα παγωμένο βράδυ του Φεβρουαρίου του 2024. Η φωτιά που προκλήθηκε από την ηλεκτρική κουζίνα, στο διαμέρισμά του στο Κολωνάκι, ενώ κοιμόταν μαζί με τη σύζυγό του, Ρένα Βενιέρη, εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

Οι πυροσβέστες, που έφτασαν επιτόπου, τους εντόπισαν εγκλωβισμένους και χωρίς αισθήσεις. Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», απ’ όπου ξεκίνησε μια δυνατή μάχη για τη ζωή. Ο καταξιωμένος αθλητικογράφος υπέστη εγκαύματα στο 25% του σώματός του, ενώ η σύζυγός του είχε εγκαύματα στο 40% του σώματός της, καθώς και αναπνευστικό έγκαυμα.

Από την πρώτη στιγμή κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του και παρέμεινε για εβδομάδες σε μηχανική υποστήριξη. Οι γιατροί μιλούσαν για «κρίσιμες 48 ώρες», που τελικά έγιναν εβδομάδες.

Η σύζυγός του, Ρένα Βενιέρη, νοσηλεύτηκε, επίσης, σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Παρά τη γενναία μάχη της, δεν τα κατάφερε και τα ξημερώματα του Σαββάτου 25 Μαΐου 2024 έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας βαθιά πληγή στον άνθρωπο που τη λάτρευε. «Ο πατέρας μου έμαθε από την πρώτη στιγμή ότι η γυναίκα που ερωτεύτηκε, αγάπησε και παντρεύτηκε, η μητέρα μου, έφυγε από τη ζωή. Δεν μπορούσαμε να μην του το πούμε, γιατί ρωτούσε, άλλωστε, συνεχώς για την υγεία της», είχε πει παλαιότερα ο γιος του Μανώλη Μαυρομμάτη, Μιχάλης, στον «Ε.Τ.» της Κυριακής.

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης, ωστόσο, απέδειξε, για μία ακόμη φορά, πως είναι γεννημένος μαχητής. Αφού ξύπνησε από την καταστολή, παρέμεινε για καιρό με τραχειοτομία, μέχρι να μπορέσει να αναπνεύσει ξανά μόνος του. Στις 9 Απριλίου του 2024, αποσωληνώθηκε ύστερα από 45 ημέρες νοσηλείας, παρουσιάζοντας σαφή σημάδια βελτίωσης όντας στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», ενώ στις αρχές του ίδιου μήνα τού είχε αφαιρεθεί η τραχειοτομία. Η αποσωλήνωσή του αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη νίκη.

Βελτίωση

Ο δημοσιογράφος έδειξε σημάδια βελτίωσης και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης, όπου ακολούθησαν εβδομάδες φυσικοθεραπειών, θεραπειών για τα εγκαύματα και ψυχολογικής στήριξης. Σήμερα ο 84χρονος δημοσιογράφος συνεχίζει την αποθεραπεία του σε κέντρο αποκατάστασης, με την υγεία του να έχει βελτιωθεί σημαντικά. Στις αρχές του χρόνου αντιμετώπισε μία νέα δοκιμασία, καθώς παρουσίασε οξεία χολοκυστίτιδα, που, ευτυχώς, αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με επεμβατική ακτινολογική μέθοδο.

Οπως ανέφεραν στον «Ε.Τ.» της Κυριακής άνθρωποι από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον, αυτήν τη στιγμή διαπιστώνεται σημαντική βελτίωση στην υγεία του, ιδίως στην ορθοστασία, στο γράψιμο και την ισορροπία. Η ομιλία του έχει αποκατασταθεί σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ενώ μπορεί και τρέφεται κανονικά. Αυτά είναι και τα τρία πιο σημαντικά σημεία που ενδιαφέρουν τους γιατρούς που τον παρακολουθούν. «Δεν έχει χρειαστεί να ακολουθήσει κάποια ισχυρή φαρμακευτική περίθαλψη, κάτι που είναι θετικό για τη μελλοντική πορεία της υγείας του, όταν θα επιστρέψει στο σπίτι», θα πει στον «Ε.Τ.» της Κυριακής άνθρωπος που τον γνωρίζει.

Το καθημερινό του πρόγραμμα στο κέντρο αποκατάστασης περιλαμβάνει ασκήσεις γυμναστικής, που έχουν βελτιώσει την ισορροπία και το περπάτημά του, ενώ όποιος μιλά μαζί του καταλαβαίνει τη βελτίωση που έχει και η ομιλία του. Ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ περιμένει ίσως και τις επόμενες ημέρες την απόφαση των γιατρών για το πότε θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης. Η απόφαση αυτή πιθανόν να εκδοθεί και τις επόμενες ημέρες. Η διαμονή του Μανώλη Μαυρομμάτη στο κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης περιλαμβάνει 24ωρη φροντίδα από το νοσηλευτικό προσωπικό και καθημερινή ιατρική παρακολούθηση της πορείας του από φυσίατρο και εντατικολόγο-παθολόγο. Οι συνεδρίες αποκατάστασης υλοποιούνται με γνώμονα τη φυσιατρική εκτίμηση σε δύο ζώνες θεραπειών, το πρωί και το απόγευμα.

Χρονοδιάγραμμα επιστροφής στο σπίτι

Μιλά συνεχώς με τον γιο του, Μιχάλη, ενώ περιμένει με αγωνία την απόφαση των γιατρών που θα ορίσουν το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του στο σπίτι του.

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης είχε παντρευτεί την ηθοποιό Ρένα Βενιέρη, η οποία είχε εργαστεί στο Εθνικό Θέατρο, στο Ελεύθερο Θέατρο, ενώ είχε συνεργαστεί και με τεράστια ονόματα του ελληνικού θεάτρου. Με τον σύζυγό της είχαν δημιουργήσει την Ελεύθερη Λαϊκή Σκηνή. Ο θάνατός της έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη και πόνο στον γνωστό αθλητικογράφο, ο οποίος μιλά συνεχώς για εκείνη, δείχνοντας ότι η πληγή από την απώλειά της δεν έχει κλείσει ακόμη.

