Η Huawei, πρωτοπόρος στα wearables, λάνσαρε στην Ελλάδα δύο νέα εντυπωσιακά μοντέλα της σειράς HUAWEI WATCH GT 6 – το GT 6 και το GT 6 Pro. Τα νέα smartwatches ανεβάζουν τον πήχη σε επιδόσεις, σχεδιασμό και αυτονομία, προσφέροντας την απόλυτη εμπειρία ελευθερίας σε όσους ζουν με ένταση και ρυθμό. Γιατί όταν η ζωή δεν σταματά, χρειάζεσαι ένα ρολόι που μπορεί να σε ακολουθήσει, όχι να σε κρατά πίσω.

Τα Huawei Watch GT 6 και GT 6 Pro επαναπροσδιορίζουν την έννοια του έξυπνου ρολογιού: κομψά σαν κόσμημα, ακριβή σαν επιστημονικό εργαλείο και ανθεκτικά σαν αληθινός σύντροφος ζωής. Είναι τα wearables που ενώνουν την τεχνολογία με το στυλ, την επιστήμη με την καθημερινότητα, δίνοντας νέα πνοή στην ιδέα του «smart living».

Αυτονομία που μετριέται σε εβδομάδες, όχι σε ώρες

Το πρώτο που ξεχωρίζει στη σειρά είναι η εντυπωσιακή αυτονομία. Το HUAWEI WATCH GT 6 μπορεί να λειτουργεί έως και 21 ημέρες με μία μόνο φόρτιση – επίτευγμα που οφείλεται στη νέα μπαταρία πυριτίου υψηλής περιεκτικότητας, με 65% μεγαλύτερη χωρητικότητα σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Έτσι, ακόμη κι όταν βρίσκεσαι σε ταξίδι, σε προπόνηση ή σε πολύωρες δραστηριότητες στη φύση, μπορείς να βασιστείς σ’ αυτό χωρίς το άγχος της φόρτισης.

Και φυσικά, η σειρά υποστηρίζει και γρήγορη φόρτιση, ώστε λίγα λεπτά να αρκούν για μέρες λειτουργίας.

Ακρίβεια επιπέδου επαγγελματικού εξοπλισμού

Η Huawei φέρνει στο GT 6 μια σειρά από πρωτοποριακές λειτουργίες παρακολούθησης επιδόσεων, που μέχρι σήμερα ήταν προνόμιο μόνο των επαγγελματιών αθλητών. Το νέο Sunflower Positioning System αξιοποιεί τεχνολογία 3D σύγκλισης και έξι δορυφόρους για 25% ισχυρότερο σήμα και 20% μεγαλύτερη ακρίβεια, εξασφαλίζοντας ακριβή καταγραφή της διαδρομής σου – είτε τρέχεις σε αστικό περιβάλλον, είτε ποδηλατείς σε βουνό.

Επιπλέον, το GT 6 είναι το πρώτο smartwatch στον κόσμο που υπολογίζει εικονική ισχύ ποδηλασίας χωρίς τη χρήση εξωτερικού δυναμόμετρου, αξιοποιώντας δεδομένα ταχύτητας, κλίσης και βάρους. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που αλλάζει το παιχνίδι για όσους προπονούνται, προσφέροντας ακριβείς μετρήσεις ισχύος και αντοχής σε πραγματικό χρόνο.

Και για τους πιο απαιτητικούς, η λειτουργία FTP (Functional Threshold Power) βοηθά να μετρήσεις και να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση, όπως ακριβώς κάνουν οι επαγγελματίες ποδηλάτες.

TruSense™: H νέα εποχή στην παρακολούθηση υγείας

Η τεχνολογία TruSense™ της Huawei φέρνει μια εντελώς νέα διάσταση στην ευεξία. Το ρολόι παρακολουθεί 12 διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις, αναγνωρίζοντας πότε είσαι στρεσαρισμένος ή κουρασμένος, και σου προτείνει τεχνικές χαλάρωσης και mindfulness μέσω της λειτουργίας Cuteness Relief.

Παράλληλα, προσφέρει παρακολούθηση HRV (μεταβλητότητας καρδιακού ρυθμού) σε πραγματικό χρόνο, έλεγχο ύπνου, στρες και κόπωσης, αλλά και τη νέα λειτουργία Health Insights, που αναλύει όλα τα δεδομένα συνδυαστικά, για να σου δίνει εξατομικευμένες συμβουλές σχετικά με την καθημερινότητά σου.

Το αποτέλεσμα είναι μια ολιστική εικόνα της υγείας σου, που δεν περιορίζεται σε αριθμούς, αλλά σου μαθαίνει πώς να ζεις πιο ισορροπημένα.

Όταν η τεχνολογία συναντά το στυλ

Η Huawei δεν κάνει συμβιβασμούς στο design. Το HUAWEI WATCH GT 6 Pro διαθέτει σώμα από κράμα τιτανίου αεροναυπηγικής τεχνολογίας, κρύσταλλο από ζαφείρι και κεραμικό πίσω κάλυμμα, προσφέροντας ένα premium αποτέλεσμα με αντοχή στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Η οθόνη AMOLED 1,47” έχει φωτεινότητα 3.000 nits, παραμένοντας ευδιάκριτη ακόμη και κάτω από δυνατό ήλιο. Οι νέες αποχρώσεις – όπως το καφέ πλεκτό, το πράσινο woven και το μοβ fluoroelastomer – το κάνουν να ταιριάζει τόσο με αθλητική περιβολή όσο και με κοστούμι γραφείου.

Και με πάνω από 100.000 watch faces, που μπορείς να προσαρμόσεις με βάση το στυλ ή τη διάθεσή σου, το GT 6 γίνεται πραγματικά προσωπικό.

Το smartwatch που σε ακολουθεί παντού

Το νέο GT 6 Series δεν είναι μόνο εργαλείο άθλησης αλλά ένας καθημερινός σύντροφος. Διαθέτει προηγμένες λειτουργίες ασφαλείας, όπως ανίχνευση πτώσης με SOS, ενώ είναι ανθεκτικό στο νερό (5ATM, IP69), ιδανικό για προπονήσεις, πεζοπορία ή ταξίδια.

Η συμβατότητα με iOS και Android το καθιστά προσβάσιμο σε όλους, επιτρέποντας να συνδέεται απρόσκοπτα με οποιοδήποτε smartphone μέσω της εφαρμογής HUAWEI Health.

Παράλληλα με τη σειρά GT 6, κυκλοφορεί και στην Ελλάδα το premium καταδυτικό smartwatch της εταιρείας, το Huawei Watch Ultimate 2.

Η σειρά HUAWEI WATCH GT 6 είναι διαθέσιμη από τις 29 Σεπτεμβρίου 2025 στα καταστήματα του επίσημου δικτύου συνεργατών της Huawei. Με κάθε αγορά του HUAWEI WATCH GT 6 Pro, οι καταναλωτές παίρνουν δώρο τα ασύρματα ακουστικά HUAWEI FreeBuds SE 3 – μια ιδανική προσθήκη για όσους θέλουν να συνδυάσουν άσκηση, μουσική και ελευθερία κινήσεων.

Η προσφορά ισχύει έως τις 4 Νοεμβρίου 2025 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.