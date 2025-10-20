Στην αύξηση των ενοικίων στα εμπορικά καταστήματα της Ερμού αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής, σε συνέντευξή του στο Open.

Όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου, ο κ. Κογιουμτσής τόνισε ότι τα ενοίκια που καλούνται να πληρώσουν οι επιχειρήσεις φτάνουν σε υπέρογκα επίπεδα, ενώ παρατηρούνται και αυξήσεις έως και 100% σε νέες μισθώσεις.

«Η Ερμού, από το Σύνταγμα έως την Αιόλου, έχει μετατραπεί σε έναν δρόμο απλησίαστο για τους μικρομεσαίους εμπόρους. Όση ώρα ήμουν εκεί, έκανα ένα άτυπο “γκάλοπ”: από είκοσι άτομα που περνούν, μόνο ένας κρατάει σακούλα. Αυτό δείχνει τη χαμηλή κατανάλωση. Οι περισσότεροι που αντέχουν τέτοια ενοίκια είναι μεγάλες αλυσίδες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο αντιπρόεδρος του ΕΕΑ τόνισε επίσης, ότι επιστρέφει το φαινόμενο του “αέρα”, δηλαδή της άτυπης προκαταβολής για την ενοικίαση καταστήματος, κάτι που είχε εκλείψει την τελευταία δεκαετία λόγω κρίσης και πανδημίας.

«Βλέπουμε ξανά τον “αέρα” να επανέρχεται, μαζί με τα εξωφρενικά ενοίκια. Χρειάζεται άμεσα η προστασία της Πολιτείας», είπε ο κ. Κογιουμτσής, ζητώντας την επανεφαρμογή του προ-μνημονιακού καθεστώτος μισθώσεων, όπου η διάρκεια προστασίας των επαγγελματικών συμβάσεων ήταν 9+3 χρόνια.

«Σε τρία χρόνια, καμία επιχείρηση δεν μπορεί να πάρει πίσω τα χρήματα που επένδυσε. Χρειάζεται σταθερότητα και ένα θεσμικό πλαίσιο που θα προστατεύει τους μικρομεσαίους από τις ανεξέλεγκτες αυξήσεις», κατέληξε.