Ο Παναθηναϊκός γύρισε σελίδα και ετοιμάζεται να υποδεχθεί έναν από τους κορυφαίους Ευρωπαίους προπονητές των τελευταίων δεκαετιών.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε το μεγάλο «ναι» στους «πράσινους», υπέγραψε το συμβόλαιό του και αναμένεται στην Αθήνα μέσα στις επόμενες ημέρες για να αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά του.

Ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός, που έχει στο ενεργητικό του τίτλους με τη Λίβερπουλ, τη Βαλένθια, την Ίντερκαι τη Νάπολι, θα έρθει στην Ελλάδα συνοδευόμενος από το επιτελείο του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα φτάσει στην Αθήνα την Πέμπτη ή την Παρασκευή, ενώ μέχρι τότε τον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει να καθοδηγεί ο Χρήστος Κόντης, τόσο στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Φέγενορντ (23/10) όσο και στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης (26/10).

Ο Μπενίτεθ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, με στόχο να οδηγήσει το «τριφύλλι» στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και να επαναφέρει το όνομά του δυνατά και στην Ευρώπη, εκεί όπου ανήκει.

Η είδηση της συμφωνίας με τον έμπειρο προπονητή προκάλεσε ενθουσιασμό όχι μόνο στους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά και σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά και τον Μπενίτεθ και το «τριφύλλι»: τον Τζιμπρίλ Σισέ.

Ο Γάλλος επιθετικός, πρωταγωνιστής στο νταμπλ του Παναθηναϊκού το 2010, είχε συνεργαστεί με τον Μπενίτεθ στη Λίβερπουλ, κατακτώντας το Champions League το 2005, όταν οι «κόκκινοι» ανέτρεψαν το 0-3 απέναντι στη Μίλαν στον αξέχαστο τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Μαθαίνοντας την επιστροφή του πρώην προπονητή του στο προσκήνιο, αυτή τη φορά για λογαριασμό της αγαπημένης του ομάδας, ο Σισέ έστειλε μέσω Instagram ένα μήνυμα γεμάτο πάθος: