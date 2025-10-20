Ο «δολοφόνος των Beatles», Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν, σκότωσε τον Τζον Λένον για να «γίνει κάποιος», αλλά οι αρχές δεν πείστηκαν από τα λόγια του προς τους θαυμαστές.

Ο ψυχοπαθής δολοφόνος Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν πυροβόλησε και σκότωσε τον Τζον Λένον λόγω μιας φαιδρής επιθυμίας να «γίνει κάποιος», όπως δήλωσε πρόσφατα σε επιτροπή αποφυλάκισης, με αφορμή τη 45η επέτειο της συγκλονιστικής δολοφονίας, αναφέρει η New York Post.

«Αυτό ήταν για μένα και μόνο για μένα, δυστυχώς, και είχε να κάνει αποκλειστικά με την δημοτικότητά του», είπε ο Τσάπμαν, 70 ετών, από το σωφρονιστικό ίδρυμα Green Haven στην κομητεία Ντάτσες στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με τα πρακτικά συνέντευξης που εξασφάλισε η εφημερίδα The Post την Παρασκευή.

«Το έγκλημά μου ήταν εντελώς εγωιστικό»

Ο Τσάπμαν, ο οποίος δολοφόνησε τον αγαπημένο 40χρονο Beatle έξω από το κτίριο Dakota στις 8 Δεκεμβρίου 1980, πραγματοποίησε την 14η ανεπιτυχή προσπάθειά του να αποφυλακιστεί. Ζήτησε συγγνώμη για την «καταστροφή» που προκάλεσε στους θαυμαστές και τους φίλους του ροκ θρύλου, αλλά η επιτροπή τελικά δεν πείστηκε από τη μεταμέλειά του, όπως δείχνουν τα αρχεία.

Όταν ένας επίτροπος τον ρώτησε γιατί ήθελε να σκοτώσει τον Λένον, απάντησε: «Για να γίνω διάσημος, για να γίνω κάτι που δεν ήμουν».

«Και τότε συνειδητοποίησα, ε, υπάρχει εδώ ένας στόχος», συνέχισε ο Τσάπμαν. «Δεν χρειάζεται να πεθάνω και μπορώ να γίνω κάποιος. Έχω φτάσει σε τόσο χαμηλό σημείο».

Αναφέρθηκε στη φρικτή δολοφονία κατά τη συνεδρίαση της 27ης Αυγούστου, λέγοντας στην επιτροπή ότι είχε πετάξει στη Νέα Υόρκη από τη Χαβάη μήνες νωρίτερα, αποφασισμένος να σκοτώσει το είδωλο, αφού ταυτίστηκε με τον Χόλντεν Κόλφιλντ από το βιβλίο «Ο Φύλακας στη Σίκαλη» και πίστευε ότι ο Λένον ήταν «ψεύτικος».

Ο Τσάπμαν, τότε 25 ετών, παρακολουθούσε το κτίριο τον Οκτώβριο και περίμενε τον Λένον, αλλά εκείνος δεν εμφανίστηκε.

Δύο μήνες αργότερα επέστρεψε «αφού η επιθυμία άρχισε να ξαναχτίζεται».

«Εκείνο το πρωί της 8ης, απλώς το ήξερα. Δεν ξέρω πώς το ήξερα αλλά απλώς ήξερα ότι εκείνη θα ήταν η μέρα που θα τον συναντούσα και θα τον σκότωνα», είπε ο Τσάπμαν.

Όταν ο Λένον βγήκε από μια λιμουζίνα μαζί με τη σύζυγό του Γιόκο Όνο, ο Τσάπμαν τον πυροβόλησε τέσσερις φορές στην πλάτη, λίγες ώρες αφότου ο κιθαρίστας του είχε υπογράψει ένα άλμπουμ.

Καταδικάστηκε σε ποινή 20 ετών έως ισόβια

Τα τελευταία χρόνια, ο Τσάπμαν περνά τον χρόνο του σε νυχτερινές μελέτες της Βίβλου, παίζει βόλεϊ με άλλους κρατούμενους και επικοινωνεί με τη σύζυγό του, Γκλόρια, με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και 46 χρόνια.

Ο Τσάπμαν έχει εκφράσει μεταμέλεια για τη δολοφονία σε αρκετές συνεδριάσεις αποφυλάκισης, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας.

«Ήταν ένας άνθρωπος», είπε αναφερόμενος στον Λένον.

«Εδώ είμαι, ζώντας πολύ περισσότερο, και όχι μόνο η οικογένεια αλλά οι φίλοι και οι θαυμαστές, ζητώ συγγνώμη για την καταστροφή που σας προκάλεσα, για τον πόνο που πρέπει να πέρασαν. Τότε, κατά τη στιγμή του εγκλήματος, δεν είχα καμία σκέψη για αυτό, δεν με ένοιαζε».

Παρά τη συγγνώμη του, η επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει «γνήσια μεταμέλεια ή ουσιαστική ενσυναίσθηση» για τα θύματα. Η επόμενη πιθανότητα αποφυλάκισης του Τσάπμαν είναι το 2027.