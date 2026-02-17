Κλειστή έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου αναμένεται να παραμείνει η Αττική Οδός στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Ασπροπύργου, έως τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής, προκαλώντας σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και παράλληλα μεγάλη ταλαιπωρία στους οδηγούς.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται εξαιτίας έκτακτης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων». Κλειστό θα παραμείνει το τμήμα στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής.

Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων

Η εκτροπή των οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών, όπως μετέδωσε σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews δημιούργησε μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων, ενώ οι εργασίες συντήρησης στη σήραγγα των Λιοσίων έχουν ως επακόλουθο τον αποκλεισμό των εισόδων στον αυτοκινητόδρομο, από την Ελευσίνα μέχρι και την περιφερειακή Αιγάλεω.

Ποιες είναι οι εναλλακτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οδηγοί

Οι εναλλακτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οδηγοί είναι συγκεκριμένες. Τα οχήματα που κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας εκτρέπονται στη Λεωφόρο Αθηνών. Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Λαμία, επίσης εκτρέπονται προς Λ. Αθηνών και στη συνέχεια στρίβουν αριστερά στον Κηφισό, στο ύψος των ΚΤΕΛ. Ενώ τα οχήματα με προορισμό το αεροδρόμιο κάνουν έναν μεγάλο κύκλο, ακολουθώντας τη Λ. Αθηνών, στη συνέχεια στροφή στον Κηφισό και επανείσοδο στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Η κυκλοφορία σημειώνεται πως επιβαρύνεται ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, καθώς μεγάλος αριθμός φορτηγών από τον Ασπρόπυργο, όπου δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες logistics, εκτρέπεται πλέον στη Λεωφόρο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών στη σήραγγα των Λιοσίων, μόνο οχήματα έκτακτης ανάγκης θα διέρχονται κανονικά από το αποκλεισμένο τμήμα, με τη συνδρομή της Τροχαίας.

Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.