Με τη χρήση ηλεκτρονικών αρχείων και μηνυμάτων μέσω portal ασθενών, κάποιοι γιατροί έχουν αντικαταστήσει τη διαβόητη «γραφή» τους με πιο ευανάγνωστα σύμβολα, που μοιάζουν με ιερογλυφικά.

Μια νέα μελέτη επιχειρεί να κατανοήσει τη σταδιακή ενσωμάτωση των emoji στον ιατρικό χώρο, ειδικά στις κλινικές σημειώσεις και τα μηνύματα μέσω portal ασθενών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι επιστήμονες από τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν εξέτασαν ποια emoji χρησιμοποιούν περισσότερο οι γιατροί — και κάποια ενδέχεται να σας εκπλήξουν.

Η μελέτη ανέλυσε 218,1 εκατομμύρια ηλεκτρονικές κλινικές σημειώσεις — περιλαμβανομένων μηνυμάτων μέσω portal ασθενών από γιατρούς — που αφορούσαν 1,6 εκατομμύρια ασθενείς στο Michigan Medicine μεταξύ 2020 και 2025.

Από το δείγμα των σημειώσεων εντοπίστηκαν 372 διαφορετικά emoji.

Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο emoji ήταν με διαφορά το «χαμογελαστό πρόσωπο με χαμογελαστά μάτια», ενώ τα «τηλέφωνο», «ημερολόγιο», «απαγορευτικό σύμβολο» (κόκκινος κύκλος με γραμμή) και «μάτι» συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα.

Άλλα emoji που εμφανίστηκαν περιλαμβάνουν «χάπι», «στηθοσκόπιο», «εγκέφαλος», «δοκιμαστικός σωλήνας», «χέρια σε προσευχή», «νοσοκομείο», «σαπούνι» και «καυτό πρόσωπο». Σε πιο επείγουσες σημειώσεις εντοπίστηκαν 18 περιπτώσεις του «φωτεινού σηματοδότη αστυνομικής ανάγκης».

Μερικά emoji ήταν πιο αινιγματικά, όπως «φύλλο σφένδαμου», «ουράνιο τόξο», «μαγειρεμένο ρύζι», «φωτιά» και «φαξ μηχάνημα».

Περίπου το 25% των σημειώσεων που περιείχαν emoji περιλάμβαναν περισσότερα από ένα, με μέγιστη χρήση τα 32 και μέσο όρο τα τέσσερα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το 58,5% των emoji ανήκε στην κατηγορία «χαμόγελα και συναισθήματα», ακολουθούμενα από «αντικείμενα» (21,2%), «άνθρωποι και σώμα» (17,6%), «σύμβολα» (11,9%), «ζώα και φύση» (10,6%), «ταξίδια και μέρη» (8,9%) και «φαγητό και ποτά» (3,4%).

Η χρήση emoji ήταν πιο συχνή στα μηνύματα μέσω portal ασθενών προς ασθενείς (35,5% των περιπτώσεων), ακολουθούμενη από τηλεφωνικές επαφές, συνοπτικές σημειώσεις συναντήσεων, σημειώσεις προόδου και οδηγίες προς ασθενείς.

Φαίνεται ότι η χρήση των emoji αυξάνεται στον ιατρικό χώρο. Από το 2020 έως το 2024 η χρήση παρέμεινε σταθερή στα 1,4 emoji ανά 100.000 σημειώσεις, αλλά το 2025 ο αριθμός ανέβηκε στα 10,7 ανά 100.000 σημειώσεις.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι, αν και η χρήση emoji στα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας παραμένει σπάνια, είναι σημαντικά υψηλότερη σε αυτό το πλαίσιο από ό,τι σε μηνύματα μεταξύ γιατρών.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι μελλοντικές μελέτες θα εξετάσουν περισσότερο το ρόλο και τις επιπτώσεις των emoji στην κλινική επικοινωνία.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η χρήση emoji σε κλινικό πλαίσιο, ειδικά σε μηνύματα που απευθύνονται στους ασθενείς, αυξάνει τον κίνδυνο παρερμηνείας.

Μια έρευνα του 2024 σε 2.000 Αμερικανούς (άνω των 21 ετών) έδειξε ότι το 41% θεωρεί ότι ένα μήνυμα χρειάζεται emoji για να θεωρηθεί ολοκληρωμένο. Η ερμηνεία των emoji μπορεί επίσης να διαφέρει ανά ηλικιακή ομάδα.

Η χρήση emoji ήταν πιο συχνή σε μηνύματα προς ασθενείς ηλικίας 10-19 ετών, ενώ η δεύτερη πιο συχνή ηλικιακή ομάδα ήταν 70-79 ετών.

Η ενσωμάτωση των emoji στην ιατρική επικοινωνία μπορεί να αντικατοπτρίζει γενικότερες προτιμήσεις επικοινωνίας των ασθενών. Στην ίδια έρευνα, το 70% της Γενιάς Ζ δήλωσε ότι τα emoji πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα μήνυμα, σε αντίθεση με το 46% της Γενιάς Χ.

Οι συγγραφείς της μελέτης ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα εμπνεύσουν τα ιδρύματα να αναπτύξουν κατευθυντήριες οδηγίες για τις κλινικές σημειώσεις και την επικοινωνία μέσω μηνυμάτων.