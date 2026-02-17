Η διαδικασία για τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού μπαίνει στην τελική της ευθεία, με την κυβέρνηση να εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει σε αύξηση μεγαλύτερη από εκείνη που εισηγούνται αρκετοί εργοδοτικοί και επιστημονικοί φορείς. Ο νέος κατώτατος μισθός θα ισχύει από την 1η Απριλίου 2026 και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αναπροσαρμογή που εξετάζεται κινείται μεταξύ 40 και 50 ευρώ.

Σε ποσοστιαία βάση, αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 4,5% έως 5,6%, γεγονός που θα ανεβάσει τον κατώτατο μισθό από τα 880 ευρώ στα 920 ή ακόμη και στα 930 ευρώ. Τα επίπεδα αυτά ξεπερνούν τις προτάσεις αρκετών εργοδοτικών οργανώσεων, οι οποίες τοποθετούνται χαμηλότερα, επικαλούμενες το αυξημένο κόστος για τις επιχειρήσεις και τις αντοχές της οικονομίας.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η χρονική συγκυρία. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα αποφασιστεί περίπου έναν χρόνο πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές, που τοποθετούνται την άνοιξη του 2027. Αυτό, σύμφωνα με εκτιμήσεις, διευκολύνει μια πιο γενναία αναπροσαρμογή. Παράλληλα, ο κυβερνητικός στόχος παραμένει ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027. Αν το 2026 διαμορφωθεί στα 920 ευρώ, θα απομένει μία ακόμη αύξηση την επόμενη άνοιξη για να επιτευχθεί ή και να ξεπεραστεί ο στόχος.

Η θεσμική διαδικασία προβλέπει ότι έως και χθες όλοι οι κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς θα έπρεπε να έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Με βάση αυτές τις εισηγήσεις θα συνταχθεί η τελική έκθεση προς το υπουργείο Εργασίας και η απόφαση θα ληφθεί από το υπουργικό συμβούλιο εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου.

Οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί έως τώρα παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΓΣΕΕ αναμένεται να επιμείνει σε μια ιδιαίτερα υψηλή αύξηση της τάξης του 17%, προτείνοντας κατώτατο μισθό 1.030 ευρώ. Πιο κοντά στις κυβερνητικές προθέσεις βρίσκονται οι επαγγελματοβιοτέχνες και οι έμποροι, οι οποίοι φέρονται να εισηγούνται αυξήσεις 5% με 6%, οδηγώντας τον κατώτατο μισθό περίπου στα 930 ευρώ.

Στον αντίποδα, η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει αύξηση γύρω στο 2,5%, που θα διαμόρφωνε τον κατώτατο μισθό στα 902 ευρώ, επισημαίνοντας ότι οι μισθολογικές αυξήσεις πρέπει να συμβαδίζουν με την παραγωγικότητα. Αυξήσεις 3% με 4% αναμένεται να προτείνουν και οι τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η θέση του ΣΕΒ.

Σήμερα ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 880 ευρώ και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών στα 39,30 ευρώ. Από κάθε αύξησή του ωφελούνται άμεσα οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι τριετίες, καθώς και επιδόματα και παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό. Παράλληλα, η άνοδος του κατώτατου μισθού λειτουργεί έμμεσα και ως μοχλός πίεσης για αύξηση και του μέσου μισθού, επηρεάζοντας συνολικά την αγορά εργασίας.