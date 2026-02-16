Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα στην προσπάθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Πτολεμαΐδα να απεγκλωβίσει ένα ζώο, πιθανόν λύκο, που παγιδεύτηκε σε φρεάτιο αποχέτευσης.

Δύο πολίτες, που άκουσαν τον ήχο του ζώου, ενημέρωσαν την Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο μαζί με την αστυνομία, τον «Αρκτούρο», το Δασονομείο και τη Θηροφυλακή.

Μετά από τρεις ώρες προσπαθειών για την ανάσυρση του ζώου, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης που έφερε στο εξειδικευμένη κάμερα που χρησιμοποιείται στους σεισμούς. Με τη χρήση της κάμερας διαπιστώθηκε ότι το ζώο απομακρύνθηκε από το φρεάτιο το οποίο αποτελεί τμήμα του παλαιού δικτύου ομβρίων υδάτων της Πτολεμαΐδας.

Μετά από οδηγίες του «Αρκτούρου», η Πυροσβεστική έστησε στο φρεάτιο μια αυτοσχέδια ράμπα και άφησε ένα μικρό άνοιγμα, με την ελπίδα ότι όταν απομακρυνθεί ο κόσμος το ζώο θα επιστρέψει και θα βγει. Στο σημείο τοποθετήθηκε κάμερα για να καταγράψει τυχόν επιστροφή του ζώου.