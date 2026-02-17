Με σαφές προεκλογικό στίγμα και κεντρικό μήνυμα τη «σταθερότητα απέναντι στην αβεβαιότητα», ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε τον τόνο της επόμενης πολιτικής περιόδου, μιλώντας στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ. Αν και το κλίμα ήταν εορταστικό, το περιεχόμενο της ομιλίας παρέπεμπε ευθέως στη μάχη των εθνικών εκλογών του 2027. Και αυτό γιατί περιέγραψε το διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης ως επιλογή μεταξύ συνέχειας της «τροχιάς προόδου» και επιστροφής σε συνθήκες αστάθειας, υποστηρίζοντας ότι σε ένα διεθνές περιβάλλον με γεωπολιτικές και οικονομικές αναταράξεις, η πολιτική σταθερότητα αποτελεί «εθνικό πλεονέκτημα».

Το δίλημμα της κάλπης και η «τρίτη εντολή»

Ο Πρωθυπουργός έθεσε ευθέως το ζήτημα της τρίτης κυβερνητικής θητείας, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό της «λευκής επιταγής» και μιλώντας για «νέο συμβόλαιο» με τους πολίτες έως το 2030.

Όπως τόνισε, η επόμενη Βουλή θα έχει κρίσιμο ρόλο, καθώς θα κληθεί να προχωρήσει σε Συνταγματική Αναθεώρηση, ενώ η χώρα θα αναλάβει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τα γαλάζια κομματικά στελέχη σε συστράτευση ενόψει και του Συνεδρίου του Μαΐου, δίνοντας έμφαση στην οργανωμένη βάση της παράταξης.

Άμυνα και γεωπολιτική αναβάθμιση

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα ζητήματα εθνικής άμυνας και ενεργειακής στρατηγικής, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί ως απόδειξη έμπρακτου πατριωτισμού. Αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα με τα γαλλικά Rafale, στις φρεγάτες Belh@rra, καθώς και στην προοπτική ένταξης των F-35 στο οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στις συμφωνίες για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης, με τη συμμετοχή της Chevron και της HELLENiQ ENERGY, κάνοντας λόγο για θεμελίωση κυριαρχικών δικαιωμάτων «στην πράξη και όχι στα λόγια».

Οικονομία: μισθοί, φόροι και ανεργία

Στο κοινωνικοοικονομικό πεδίο, ο πρωθυπουργός έκανε ένα μίνι απολογισμό με έμφαση στη μείωση φόρων, την αύξηση του κατώτατου και του μέσου μισθού και την πτώση της ανεργίας κάτω από το 8%. Υπενθύμισε ότι το 2019 η ανεργία βρισκόταν στο 18%, σημειώνοντας ότι έχουν δημιουργηθεί περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας.

Αναγνώρισε τις πιέσεις που προκαλεί το αυξημένο κόστος ζωής, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Ως απάντηση, ανέφερε τις αυξήσεις αποδοχών, την επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές, τη μείωση του ΦΠΑ σε νησιά και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χιλιάδες οικισμούς έως το 2027. «Το βασικό αντίδοτο στην ακρίβεια είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος», υπογράμμισε.

Μεταρρυθμίσεις και «βαθύ κράτος»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις παρεμβάσεις ψηφιοποίησης και εκσυγχρονισμού του κράτους, με αιχμή το gov.gr, την επιτάχυνση στην απονομή συντάξεων και την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μάχη με το «βαθύ κράτος», αναγνωρίζοντας ότι έχουν υπάρξει και αστοχίες, αλλά επιμένοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει «ικανή και αποφασισμένη».

Πυρά κατά της αντιπολίτευσης

Άσκησε τέλος δριμεία κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε κατακερματισμένη και χωρίς θετική πρόταση διακυβέρνησης. Μίλησε για λαϊκισμό, ακοστολόγητες υποσχέσεις και πολιτικό λόγο που επενδύει στην καταστροφολογία. Άλλωστε, το πολιτικό μήνυμα που έστειλε ήταν ξεκάθαρο: η ΝΔ επιδιώκει να προσέλθει στις επόμενες εκλογές προβάλλοντας το αφήγημα της σταθερότητας, της οικονομικής βελτίωσης και της γεωπολιτικής ενίσχυσης της χώρας, ζητώντας από τους πολίτες ανανέωση της εμπιστοσύνης για μια τρίτη θητεία.