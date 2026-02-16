Η Νέα Δημοκρατία πραγματοποιήσε κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει στην εκδήλωση.

Δείτε εικόνα:

Πιο αναλυτικά, με ενός λεπτού σιγή στη μνήμα της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη ξεκίνησε η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας παρουσία του πρωθυπουργού της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ.

O πρωθυπουργός δήλωσε βέβαιος ότι σε όποιον πέσει το φλουρί, ένας θα είναι και πάλι ο κερδισμένος, η ΝΔ και τα στελέχη και ο κόσμος της. Το ξέρετε καλύτερα απ’ όλους δεν είμαστε ένα μεγάλο κόμμα αλλά και μια ζεστή και δεμένη οικογένεια. Μας συνδέουν κοινές αξίες και δρούμε για το καλό της κοινωνίας.

Οι στιγμές δεν προσφέρονται για πολλές αναλύσεις αλλά το ημερολόγιο δείχνει ότι απέχουμε 15 μήνες από τις κάλπες και για εμάς που ζούμε και αναπνέουμε για την πολιτική η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ξεκινήσει.

Οι καιροί είναι ιδιαίτερα ταραγμένοι και αυτό σημαίνει ότι αυτή η χρονιά θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας στα αβέβαια χρόνια που έρχονται.

Κεντρικό ερώτημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι Έλληνες θα παραμείνει η Ελλάδα ισχυρή σταθερή και σε τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει να μείνει ακυβέρνητο καράβι σε αχαρτογράφητα νερά;

Και συνέχισε: «Οι καιροί είναι ταραγμένοι, αυτή η χρονιά θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας στις εκλογές του 2027 ένα θα είναι το κεντρικό ερώτημα: η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή σε μια τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της ; Θα επιλέξουμε το δρόμο των έργων, της συνέπειας; Την απάντηση μας τη δίνουν οι διαχρονικές μας αρχές αλλά και οι τρέχουσες πολιτικές μας επιλογές.

Η ΝΔ είναι μια δύναμη βαθιά πατριωτική. Το δηλώνουν τα Rafale, τα f-35, η πρώτη Belharra- ο Κίμωνας, τα 12 μίλια στο Ιόνιο, τα θαλάσσια πάρκα αλλά και οι έρευνες για κοιτάσματα στις θάλασσες μας για τις οποίες έχουμε θεμελιώσει στην πράξη τα κυριαρχικά μας δικαιώματα!

Το ίδιο φανερώνουν και οι συμμαχίες μας και η ανάδειξη της πατρίδας μας σε ενεργειακό κόμβο, οι ασπίδες που σηκώνουμε με το λιμενικό μας. Ο πατριωτισμός της ευθυνης διαψεύδει τις ηττοπαθείς γκρίνιες, κρατώντας ήρεμα τα νερά με τους γείτονές μας.

Εκτός όμως από πατριωτικό κόμμα να μην ξεχνάμε ότι η ΝΔ είναι ταυτόχρονα ένα κόμμα βαθιά κοινωνικό, ειμαστε η βαθιά λαϊκή παράταξη της πατρίδας μας. Επαναφέραμε αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Η πιο γενναία φορολογική μεταρρύθμιση που στηρίζει τη μεσαία ταξη, τους νέους, την ελληνική περιφέρεια.

Ξέρουμε ότι τα νοικοκυριά δοκιμάζονται και όταν πηγαίνω στα ευρωπαϊκά συμβούλια το πρώτο πράγμα που απασχολεί όλους είναι το αυξημένο κόστος ζωής. Όταν άλλα κράτη όμως προσανατολίζονται σε περικοπές ποια χώρα επιστρέφει ένα ενοίκιο πίσω ως ανάχωμα στις αυξήσεις; Ποια χώρα μειώνει το ΦΠΑ στα νησιά και καταργεί τον ΕΝΦΙΑ στις απομακρυσμένες περιοχές; Αντιδρούμε με αυξήσεις μισθών που θα παραμείνουν και μετά την υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Η πολιτική σταθερότητα είναι εθνικό πλεονέκτημα και η ομαλότητα εφαλτήριο προόδου

Πολεμάμε την ανεργία, τόνισε και θύμισε ότι η ανεργία ήταν το 2019 στο 18% σήμερα έχει πέσει κάτω από το 8%. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πρόοδο που έχει γίνει στην παιδεία και στην υγεία, στις νέες υποδομές. Όλα αυτά δεν έτυχαν, πέτυχαν, είπε προσθέτοντας ότι είναι αποτελέσματα των θυσιών του λαού αλλά και σχεδίου και συνεκτικής δουλειάς. Πρώτος σταθμός είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2027 που θα αναλάβει η χώρα την προεδρία της ΕΕ και ορόσημο το 2030 που θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την συγκρότηση του κράτους μας.

Η επόμενη βουλή θα πρέπει να προχωρήσει σε συνταγματική αναθεώρηση είπε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί να συνεχίσει την σύγκληση με την Ευρώπη. Γι αυτό αυτή η κυβέρνηση πρέπει να είναι της ΝΔ ώστε ξεπερνώντας λάθη και ενίοτε τον κακό μας εαυτό να εντείνουμε τη μάχη με το βαθύ κράτος. Σε ένα περιβάλλον ανατροπών η Ελλάδα έχει ανάγκη από σιγουριά και προοπτική.

Το έχω πει πολλές φορές η πολιτική σταθερότητα είναι ένα εθνικό πλεονέκτημα και είναι άδικο να αμφισβητείται επιπόλαια και εύκολα. Η ομαλότητα συνιστά εφαλτήριο προόδου και δυστυχώς απέναντί μας έχουμε μια αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση με κοινό τόπο το ψέμα και την καταστροφολογία.

Ένα πολιτικό σκηνικό ανάξιο της συγκυρίας. Όπου ο χυδαίος λαϊκισμός τα ξυλόλια με τις ακοστολόγητες υποσχέσεις. Την διαβολή το ψέμα. Το όχι σε όλα σημαίνει ναι στο τίποτα και σας καλώ να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του τόπου που είναι οι αληθινοί μας εχθροί και τις εσωτερικές μας αδυναμίες. Να δείξουμε επιμονή στην υλοποίηση και προσήλωση στις αρχές της ΝΔ.

Είμαστε μία ικανή κυβέρνηση, που κάνει και λάθη – κάθε άλλη επιλογή θα οδηγήσει σε μία λάθος κυβέρνηση

Πρέπει να εδραιώσουμε την θέση της Ελλάδας και χώρα διαμορφωτής της επόμενης ημέρας στην Ευρώπη. Έχουμε και χρέος να ψηφίσουμε το νέο σύνταγμα το οποίο θα παλέψουμε να είναι προϊόν συναίνεσης. Επίσης, μέτρα για να γίνει καλύτερη η ζωή των πολιτών. Οσο η πατρίδα μας θα γίνεται πόλος επενδύσεων τόσο θα μειώνεται η ανεργία και θα αυξάνονται οι μισθοί.

Όσο γι αυτούς που αναρωτιούνται γιατί άλλη μια 4ετια να τους ρωτήσω θέλουν να γυρίσουμε τρεις 4ετιες πίσω; Εμείς δεν έχουμε εξώστες και πλατείες.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την εκδήλωση:

Κώστας Μπακογιάννης

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων και ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Θάνος Πλεύρης