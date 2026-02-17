Στις ελληνικές καλένδες κινδυνεύουν να παραπεμφθούν επενδύσεις εκατοντάδων εκατ. ευρώ, εγκλωβισμένες σε έναν λαβύρινθο αγκυλώσεων, νομικών εμπλοκών, πολιτικών αντιπαραθέσεων και διοικητικών καθυστερήσεων παραμένουν για χρόνια, ακόμη και δεκαετίες ολόκληρες, μεγάλες επενδύσεις ανά την Ελλάδα, γεγονός που δημιουργεί ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας που αποθαρρύνει κεφάλαια, ακυρώνει σχέδια και στερεί από την οικονομία σημαντικούς πόρους.

Κέρκυρα

Ένα ακόμη μεγαλεπήβολο έργο έχει μείνει στα σκαριά, αυτή τη φορά στην Κέρκυρα. Ο λόγος για το Kassiopi Project, το οποίο είχε δρομολογήσει η αμερικανική NCH Capital στην Κασσιόπη της Κέρκυρας και τελικά πώλησε πριν από δύο χρόνια περίπου στην Calamos Investments, την εταιρεία του Ελληνοαμερικανού επενδυτή Τζον Κάλαμος,έναντι 32 εκατ. ευρώ.

Στόχος της NCH Capital, η οποία προσπαθούσε να ολοκληρώσει τις αδειοδοτήσεις για περισσότερα από 10 χρόνια, ήταν η δημιουργία ενός υπερπολυτελούς τουριστικού χωριού που θα προσέλκυε επισκέπτες υψηλού εισοδηματικού προφίλ και θα συνέβαλε στην ισχυροποίηση της θέσης της Κέρκυρας στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι η NCH Capital απέκτησε το συγκεκριμένο ακίνητο έπειτα από διαγωνισμό που είχε προκηρύξει το 2012 το ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση της έκτασης.

Γραφειοκρατικά κωλύματα κατά την αδειοδοτική διαδικασία και δεκάδες δικαστικές διαμάχες έχουν καθυστερήσει σημαντικά την επένδυση, η οποία, βάσει προϋπολογισμού, θα υπερέβαινε τα 120 εκατ. ευρώ.

Βάσει σχεδιασμού, πάντως, η ανάπτυξη του έργου, το οποίο είναι πλέον πλήρως αδειοδοτημένο με κάποιες εργασίες να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, θα πραγματοποιείτο σε τρεις διακριτές κατασκευαστικές ζώνες.

Στην πρώτη ζώνη θα αναπτύσσονταν το ξενοδοχείο και οι σουίτες, στη δεύτερη ζώνη θα κατασκευάζονταν 21 ανεξάρτητες κατοικίες και στην τρίτη θα αναπτύσσονταν άλλες 19 κατοικίες, καθώς και μία μαρίνα.

Συνολικά, σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο, προβλεπόταν η δημιουργία ξενοδοχείου 5+ αστέρων, δυναμικότητας 90 δωματίων και 76 σουιτών, 40 παραθεριστικών κατοικιών προς πώληση και μίας μαρίνας με 60 θέσεις ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών.

Παλιούρι

Σημάδια επανεκκίνησης δείχνει το project του Ιβάν Σαββίδη στο Παλιούρι της Χαλκιδικής μετά την έγκριση εκτέλεσης εργασιών που έδωσε η διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων για τη συγκεκριμένη έκταση.

Πιο συγκεκριμένα, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε το «πράσινο φως» για την εκκίνηση των εργασιών κατεδάφισης στην περιοχή του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) με την ονομασία «Παλιούρι Χαλκιδικής». Είχε προηγηθεί το καλοκαίρι η έγκριση των μελετών για το παλιό Ξενία.

Φορέας του έργου και μισθώτρια της έκτασης είναι η εταιρεία Premium Resort Development, στην οποία χρέη προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου ασκεί η Μαρία Γκοντσάροβα και χρέη αντιπροέδρου ο Αρτούρ Νταβιντιάν, στενοί συνεργάτες του Ιβάν Σαββίδη.

Η Premium Resort Development, που ιδρύθηκε το 2014, έχει ως σκοπό την αξιοποίηση της έκτασης που βρίσκεται στο Παλιούρι της Χαλκιδικής, συνολικής επιφάνειας 322 στρεμμάτων. Το εν λόγω ακίνητο περιήλθε στην κατοχή του Ιβάν Σαββίδη έναντι 14 εκατ. ευρώ, έπειτα από σχετικό διαγωνισμό που είχε διενεργήσει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) με αντικείμενο τη μακροχρόνια μίσθωση για 99 χρόνια της έκτασης των 322 στρεμμάτων.

Από το 2014 μέχρι σήμερα, και λόγω της πολυπλοκότητάς του, το έργο είχε παραμείνει στον πάγο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, πάντως, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η αποκατάσταση του διατηρητέου Ξενία και η ανάπτυξη τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, με το ύψος της επένδυσης να έχει προσδιοριστεί αρχικά στα 80 εκατ. ευρώ. Με βάση το σχετικό ΦΕΚ για το έργο, καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης για τις Ζώνες Ι και ΙΙ οι οποίες θα φιλοξενήσουν τα πλάνα του επιχειρηματία.

Η Ζώνη Ι αφορά την περιοχή «Τουρισμού – Αναψυχής», συνολικής επιφανείας 277.786 τ.μ., στην οποία για την ανάπτυξη εφαρμόζεται συντελεστής δόμησης 0,15 στο σύνολό της, και επιμερίζεται σε ποσοστό 70% για τις τουριστικές χρήσεις και έως 30% για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

Η Ζώνη ΙΙ αφορά την περιοχή «Ήπιας Αναψυχής», συνολικής επιφάνειας 37.625 τ.μ. Σε αυτήν επιτρέπονται οι δραστηριότητες και λειτουργίες ήπιας αναψυχής που εξυπηρετούν την πρόσβαση και παραμονή στη θάλασσα και την αναψυχή του κοινού χωρίς να αλλοιώνεται η φυσική μορφολογία της περιοχής.

Στο ακίνητο έχει ανεγερθεί το συγκρότημα του «Ξενία», που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, κατασκευάστηκε το 1962 και έχει χαρακτηριστεί μνημείο λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, τεχνικής και ιστορικής σημασίας του. Στην έκταση έχουν επίσης αναπτυχθεί οι εγκαταστάσεις του camping Παλιουρίου.

Ρέθυμνο

Αντίστοιχη είναι και η πορεία της mega επένδυση του ομίλου Φωτιάδη στο Ρέθυμνο, του Triopetra Bay Resort όπως ονομάζεται το project, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη ενός τουριστικού καταλύματος σε δύο φάσεις. Και το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται «παγωμένο» με κάποιες αδειοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί τελευταία να φαίνεται πως ξαναζωντανεύουν την επένδυση.

Φορέας ανάπτυξης του έργου είναι η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Emerald Developments και αποτελεί μέρος του ομίλου Photos Photiades Κύπρου, το χαρτοφυλάκιο του οποίου περιλαμβάνει τέσσερα ακόμη οικιστικά projects.

Σε ό,τι αφορά το έργο καθαυτό, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στην α’ φάση προβλέπεται να αναπτυχθούν ένα ξενοδοχείο που θα μπει κάτω από την ομπρέλα κάποιας διεθνούς αλυσίδας και τουριστικές κατοικίες εμβαδού από 250 τ.μ. έως 550 τ.μ.

Επίσης, βάσει πλάνου, θα αναπτυχθούν ένα παγκοσμίου επιπέδου wellness spa, έκτασης 2.700 τ.μ., ένα γήπεδο γκολφ 9 οπών, καθώς και συνεδριακοί χώροι, εμβαδού 1.400 τ.μ.