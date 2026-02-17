Το πολυβραβευμένο Sani Resort ανακοινώνει το πρώτο μεγάλο όνομα του Sani Festival 2026, δίνοντας το στίγμα μιας ακόμη χρονιάς με ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Ο Robert Plant, ένας από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, έρχεται το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 στη σκηνή του Λόφου της Σάνης, εγκαινιάζοντας το φετινό φεστιβάλ με μια μοναδική συναυλία.

Στο Sani Festival 2026, ο Plant θα εμφανιστεί μαζί με το συγκρότημα Saving Grace, με το οποίο συνεργάζεται από το 2019, και τη χαρισματική Suzi Dian, σε μία συναυλία που θα προσφέρει στο κοινό μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία με αρμονίες που ηλεκτρίζουν και υψηλή καλλιτεχνική αισθητική.

Ο Robert Plant θεωρείται μία από τις σημαντικότερες φωνές στην ιστορία της rock σκηνής. Ένας καλλιτέχνης με ανεπανάληπτη εκφραστικότητα και διαχρονική επιρροή, που εδώ και σχεδόν έξι δεκαετίες συγκινεί το κοινό παγκοσμίως, από τη θρυλική εποχή των Led Zeppelin έως τη διαρκώς εξελισσόμενη και δημιουργικά ανήσυχη προσωπική του πορεία.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Plant κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Saving Grace», το οποίο γνώρισε εξαιρετική υποδοχή από κοινό και κριτικούς. Το άλμπουμ περιλαμβάνει δέκα επανεκτελέσεις τραγουδιών που εκτείνονται από παραδοσιακές μελωδίες έως gospel, blues και rock, και αποτελεί τον πυρήνα μιας εξαιρετικά επιτυχημένης παγκόσμιας περιοδείας, με διθυραμβικά σχόλια διεθνώς. Η καλλιτεχνική πορεία του Robert Plant χαρακτηρίζεται από διαρκή αναζήτηση και τόλμη. Ενδεικτική είναι η πολυβραβευμένη με Grammy συνεργασία του με την Alison Krauss το 2009, μια σύμπραξη που απέσπασε διεθνή αναγνώριση και επιβεβαίωσε τη διαχρονική του καλλιτεχνική αξία και την ικανότητά του να επαναπροσδιορίζεται.

Η ανακοίνωση του Robert Plant αποτελεί την πρώτη από μια σειρά σημαντικών εμφανίσεων που θα συνθέσουν το πρόγραμμα του Sani Festival 2026. Εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, το φεστιβάλ φιλοξενεί κορυφαίους καλλιτέχνες και θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι που εκτείνεται από την rock και την jazz έως τις μουσικές του κόσμου και τις διαχρονικές ελληνικές μελωδίες, σε ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό με φόντο το Αιγαίο.

Το Sani Festival αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας, προσελκύοντας θεατές από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό. Από το 1992 έως σήμερα, το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 400 συναυλίες και παραστάσεις, φέρνοντας στον Λόφο της Σάνης καλλιτέχνες που καθόρισαν την παγκόσμια μουσική ιστορία, αλλά και σύγχρονες δημιουργικές φωνές. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται θρύλοι της διεθνούς σκηνής όπως οι Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Tom Jones, Bonnie Tyler, Bob Geldof, Al Di Meola, Mory Kanté, Ludovico Einaudi, Cesaria Evora, Ahmad Jamal, Tito Puente, Milva, Abbey Lincoln, Cassandra Wilson, Yann Tiersen, Lila Downs, Arturo Sandoval, Charles Lloyd, Dee Dee Bridgewater, Joss Stone, Daniel Hope, Gonzalo Rubalcaba, Brad Mehldau, Peter Greenaway, Michel Legrand, Branford Marsalis, Richard Galliano και Alison Moyet, καθώς και εμβληματικοί Έλληνες δημιουργοί και ερμηνευτές, όπως ο Νίκος Παπάζογλου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Ελένη Καραΐνδρου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Φαραντούρη και ο Θάνος Μικρούτσικος.

Η ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία του Robert Plant με τους Saving Grace και την Suzi Dian έχει ξεκινήσει στο more.com