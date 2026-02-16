Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σκοπεύει να αναλάβει δράση «να προστατεύσει» τον Ποταμός Ποτόμακ, έπειτα από τη διαρροή λυμάτων που σημειώθηκε πρόσφατα στο αποχετευτικό δίκτυο της Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες σε τοπικούς παράγοντες, κάνοντας λόγο για πλημμελή διαχείριση των υποδομών αποβλήτων.

«Δίνω εντολή στις ομοσπονδιακές αρχές να παράσχουν αμέσως την απαιτούμενη διαχείριση, διεύθυνση και συντονισμό (ενεργειών) για την προστασία του Ποτόμακ, της υδροδότησης στην περιοχή της πρωτεύουσας και των πολύτιμων εθνικών πόρων στην πρωτεύουσα της χώρας μας», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Washington Times, περίπου 240 εκατομμύρια γαλόνια ακατέργαστων λυμάτων έχουν μολύνει τον ποταμό Ποτόμακ μετά τη διαρροή της 19ης Ιανουαρίου. Η υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης της περιφέρειας Κολούμπια (DC Water) εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις απορρύπανσης θα διαρκέσουν τουλάχιστον εννέα μήνες.