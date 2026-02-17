Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως η Ουκρανία θα έπρεπε να κινηθεί προς την κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων και να επιδιώξει μια συμφωνία που θα έβαζε «γρήγορα» τέλος στον πόλεμο, ενώ ρώσοι, ουκρανοί και αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται να καθίσουν στο τραπέζι ενός νέου γύρου συνομιλιών στη Γενεύη.

«Η Ουκρανία καλά θα έκανε να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών και γρήγορα», είπε χθες Δευτέρα σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον ο μεγιστάνας.