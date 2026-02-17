Ειδικοί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών παρότρυναν χθες, Δευτέρα, 16/2 να ξεκινήσει να διενεργείται έρευνα σε βάρος της γενικής εισαγγελέα της Γουατεμάλας, καθώς η Μαρία Κονσουέλο Πόρας φέρεται να ενέχεται σε υπόθεση παράνομων υιοθεσιών στο εξωτερικό αυτόχθονων παιδιών τα χρόνια του 1980.

Το αίτημα διατυπώθηκε καθώς η κ. Πόρας, η θητεία της οποίας στην ηγεσία της γενικής εισαγγελίας ολοκληρώνεται τον Μάιο, δεν μπόρεσε να εκλεγεί στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γουατεμάλας.

Οι ειδικοί του ΟΗΕ ανέφεραν πως έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες που αφορούν «τουλάχιστον 80 αυτόχθονα παιδιά τα οποία υιοθετήθηκαν παράνομα στο εξωτερικό» αφού διέμειναν σε εστία για ανήλικα όπου ήταν διευθύντρια η κ. Πόρας το 1982, κάνοντας λόγο για «αιχμαλωσίες» και «εξαναγκαστικές εξαφανίσεις» παιδιών κατά την περίοδο μεταξύ «του 1968 και του 1996».

Σύμφωνα με κείμενο των ειδικών αυτών που δημοσιοποιήθηκε στη Γενεύη, παιδιά προσφέρονταν για υιοθεσία αφού οδηγούνταν στην εστία «Ελίσα Μαρτίνες», της οποίας η κ. Πόρας διετέλεσε διευθύντρια. Ήταν κατά συνέπεια «προστάτιδα κατά τον νόμο των παιδιών από την 21η Ιανουαρίου ως την 30ή Αυγούστου 1982», ενώ στη χώρα μαινόταν εμφύλιος πόλεμος, εξηγείται.

Όταν επικοινώνησε μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο, η γενική εισαγγελία της Γουατεμάλας προτίμησε να μη σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Οι ειδικοί του ΟΗΕ επέκριναν, εξάλλου, την υποψηφιότητα της κ. Πόρας για να καταλάβει έδρα στο Συνταγματικό Δικαστήριο, τον κορυφαίο θεσμό του συστήματος δικαιοσύνης της χώρας, καλώντας τους αρμόδιους για την εκλογή των δικαστικών να δείξουν «σύνεση» υπό το φως «αυτών των σοβαρών κατηγοριών».

Σε βάρος της γενικής εισαγγελέα Πόρας, 72 ετών, έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, που της προσάπτουν διαφθορά.

Έχει, εξάλλου, κατηγορηθεί από μη κυβερνητικές οργανώσεις και τη σημερινή κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Μπερνάρντο Αρέβαλο πως προστάτευσε εγκληματίες, κάτι που αρνείται.