Χάος επικράτησε για έξι ολόκληρες ώρες το βράδυ της Δευτέρας 16/2 στα Σπάτα. Οι Αρχές τέθηκαν σε «κόκκινο» συναγερμό και όλα ξεκίνησαν όταν ο Χρήστος Μαυρίκης γνωστός και ως «αρχικοριός» πήρε μία καραμπίνα στα χέρια και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα.

Το θρίλερ ξεκίνησε στις 18:40 όταν ένας 75χρονος -ήταν άγνωστο εκείνη την ώρα ότι επρόκειτο για τον Μαυρίκη- πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στην οικία του.

Το περιστατικό όμως τελικά έλαβε νέα τροπή καθώς μέχρι τα μεσάνυχτα δεν είχε επιλυθεί και ο ύποπτος δεν παραδινόταν, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη αστυνομική δύναμη και στο σημείο να σπεύσει ειδικός διαπραγματευτής.

Η έφοδος και το ανθρωποκυνηγητό

Το ρολόι έδειχνε 00:10 όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έκαναν αιφνιδιαστική έφοδο στην κατοικία του Χρήστου Μαυρίκη αλλά ο ίδιος δεν βρέθηκε στο εσωτερικό της. Έτσι αμέσως ξεκίνησαν εξονυχιστικές έρευνες στο οικόπεδο του σπιτιού καθώς και σε κοντινές εκτάσεις της περιοχής για τον εντοπισμό του.

Τελικά, ο Χρήστος Μαυρίκης εντοπίστηκε να κρύβεται σε παρακείμενο οικόπεδο όπου είχε καταφύγει και συνελήφθη λίγο πριν από τις 12:30 τα μεσάνυχτα. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα μεγάλο κομβόι οχημάτων, μεταξύ αυτών και το αυτοκίνητο που μετέφερε τον συλληφθέντα, αναχώρησε από το σημείο. Ο συλληφθείς ήταν καλά στην υγεία του, ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

Ποιος είναι ο Χρήστος Μαυρίκης

Ο Χρήστος Μαυρίκης παλιός γνώριμος των Αρχών βρισκόταν ήδη σε καθεστώς περιορισμού κατ’ οίκον, μετά τη σύλληψή του τον Μάιο του 2025 για το κακούργημα της δωροδοκίας αρεοπαγίτη δικαστή.

Ο γνωστός και ως «αρχικοριός» είχε καταδικαστεί για την πολύκροτη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ το 1989, καθώς και για απόπειρα δωροδοκίας της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννας Κλάπα, το 1997.