

Έληξε το συμβάν με τον Χρήστο Μαυρίκη. Αστυνομικοί τον εντόπισαν να κρύβεται πίσω από έναν θάμνο σε παρακείμενο οικόπεδο. Τον κάλεσαν να παραδοθεί και μετά από λίγο, παραδόθηκε.

Θα σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του.

Λίγο πριν τις 19:00 ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ ότι στο σπίτι του καταδικασμένου για το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπήρξε περιστατικό πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Μαυρίκης πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα για εκφοβισμό και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στα Σπάτα.

Ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ στο σημείο είχε μεταβεί και ειδικά εκπαιδευμένος διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ.

Το βαρύ παρελθόν του «αρχικοριού»

​Ο Χρήστος Μαυρίκης είναι ένα πρόσωπο που έχει απασχολήσει επί δεκαετίες τις αρχές. Είναι ευρύτερα γνωστός για την καταδίκη του στην πολύκροτη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ την περίοδο του 1989. Επιπλέον, στο ποινικό του μητρώο καταγράφεται καταδίκη για απόπειρα δωροδοκίας της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννας Κλάπα.

Υπό κατ’ οίκον περιορισμό από το 2025

​Αξιοσημείωτο είναι πως ο 71χρονος βρισκόταν ήδη σε καθεστώς περιορισμού κατ’ οίκον στο σπίτι όπου ταμπουρώθηκε σήμερα. Η ποινή αυτή του είχε επιβληθεί μετά τη σύλληψή του τον Μάιο του 2025 για το κακούργημα της δωροδοκίας αρεοπαγίτη. Τότε, είχε κατηγορηθεί ότι έστειλε επιστολή σε ανώτατο δικαστικό ζητώντας παρέμβαση σε επαγγελματική του υπόθεση έναντι αμοιβής. Παρότι ο ίδιος ισχυρίστηκε πως επρόκειτο για «παρεξήγηση», το δικαστήριο του επέβαλε τον κατ’ οίκον περιορισμό που παραβιάστηκε σήμερα.