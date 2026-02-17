Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Τρίτη 17/2 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τους οδηγούς που κινούνται στη Λεωφόρο Αθηνών και τον Κηφισό να χρειάζονται μεγάλη υπομονή, λόγω των εργασιών που πραγματοποιούνται στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, στον Κηφισό και κυρίως στο ρεύμα τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στην κάθοδο.

Σημειώνεται πως η Αττική Οδός στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Ασπροπύργου, έως τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής, θα παραμείνει κλειστεί έως τις 22/2 προκαλώντας σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και ταλαιπωρία στους οδηγούς.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται λόγω έκτακτης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων». Κλειστό θα παραμείνει το τμήμα στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής.

Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων

Η εκτροπή των οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών έχει δημιουργήσει μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων, ενώ οι εργασίες συντήρησης στη σήραγγα των Λιοσίων έχουν ως επακόλουθο τον αποκλεισμό των εισόδων στον αυτοκινητόδρομο, από την Ελευσίνα μέχρι και την περιφερειακή Αιγάλεω.

Μποτιλιάρισμα εντοπίζεται και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.