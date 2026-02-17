Μια παντρεμένη γραμματέας γυμνασίου στην Ιντιάνα φέρεται να είχε σεξουαλικές σχέσεις με δύο μαθητές και να ξυλοκοπήθηκε από τον σύζυγό της όταν την έπιασε κατά τη διάρκεια μιας από τις ερωτικές τους συναντήσεις, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η ανησυχητική συμπεριφορά της Αλίσια Χιουζ αποκαλύφθηκε μετά από κλήση που έλαβαν οι αστυνομικοί για βιαιοπραγία το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της Union City.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο σύζυγος φέρεται να έπιασε στα πράσα την Αλίσια Χιουζ, γραμματέα στη Randolph Eastern School Corporation, με έναν 18χρονο μαθητή, σύμφωνα με την αστυνομία. Στη συνέχεια την χτύπησε και το περιστατικό διερευνάται από το τμήμα σερίφη του Ράντολφ Κάουντι. Ωστόσο, μια έρευνα για την Αλίσια Χιουζ αποκάλυψε ότι είχε επίσης σεξουαλική σχέση με έναν άλλο μαθητή, ηλικίας 17 ετών με το ζευγάρι να έχει σεξουαλική επαφή τουλάχιστον πέντε φορές.

Η Αλίσια Χιουζ συνελήφθη και της απαγγέλθηκαν πέντε κατηγορίες για αποπλάνηση ανηλίκου που σχετίζονται με τη σεξουαλική σχέση με τον ανήλικο. Δεν είναι σαφές αν θα της απαγγελθούν κατηγορίες σε σχέση με το περιστατικό με τον 18χρονο φοιτητή. Ο σύζυγός της δεν έχει ταυτοποιηθεί και δεν είναι γνωστό αν θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για φερόμενη βιαιοπραγία.

Ο επιθεωρητής Νιλ Άνταμς αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν η Αλίσια Χιουζ εξακολουθεί να εργάζεται, λέγοντας μόνο ότι «έχει απαλλαγεί από όλα τα καθήκοντά της που αφορούν τους μαθητές, εν αναμονή της έκβασης της νομικής διαδικασίας». «Επειδή πρόκειται για ενεργή ποινική έρευνα και προκειμένου να προστατευθεί η ιδιωτικότητα των φοιτητών και η ακεραιότητα της διαδικασίας, η σχολική περιφέρεια RESC δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια σχετικά με συγκεκριμένες λεπτομέρειες προς το παρόν», δήλωσε ο Νιλ Άνταμς. «Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε όλες τις νομικές και προσωπικές διαδικασίες που απαιτούνται από την πολιτειακή νομοθεσία και την πολιτική του διοικητικού συμβουλίου».

Η Aλίσια Χιουζ μεταφέρθηκε στη φυλακή του Ράντολφ Κάουντι, όπου κρατείται με εγγύηση 25.000 δολαρίων, πληρωτέα μόνο σε μετρητά.