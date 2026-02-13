Μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης μαθητών από εκπαιδευτικό αποκαλύφθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ, με πρωταγωνίστρια την Τζούλι Ριτσιτέλο, η οποία καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών.

Η 37χρονη μητέρα, που εργαζόταν ως καθηγήτρια Αγγλικών στο Λύκειο Wall Township, παραδέχτηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά δύο μαθητές της. Κατά την ανακοίνωση της ποινής της, αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο ότι είχε μείνει έγκυος από έναν εκ των ανηλίκων και στη συνέχεια προχώρησε σε άμβλωση, γεγονός που, σύμφωνα με το δικαστήριο, προκάλεσε σοβαρό ψυχολογικό τραύμα στο θύμα το οποίο αναφέρει ότι του «ράγισε την καρδιά».

Όπως μεταδίδει το Jersey Shore Online, η Ριτσιτέλο είχε πείσει τον μαθητή να συνευρεθούν χωρίς προφύλαξη στα γενέθλιά του και αργότερα του είπε ότι έμεινε έγκυος. Στη συνέχεια, τον ενημέρωσε ότι διέκοψε την κύηση. Το αγόρι, το οποίο είχε «χειραγωγηθεί» από την καθηγήτριά του ήδη από την πρώτη τάξη του λυκείου το 2017, δυσκολεύεται ακόμη να διαχειριστεί το γεγονός, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

«Όχι μόνο πρέπει να αντιμετωπίσει ότι υπήρξε θύμα καθ’ όλη τη διάρκεια των σχολικών του χρόνων και ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από μια καθηγήτρια που αγαπούσε και εμπιστευόταν, αλλά τώρα παλεύει και με το γεγονός ότι εκείνη προχώρησε σε άμβλωση με την οποία ο ίδιος δεν ένιωθε άνετα», δήλωσε η δικαστής της κομητείας Μόνμουθ, Τζιλ Γκρέις Ο’Μάλεϊ. «Αυτός είναι ο ψυχολογικός αντίκτυπος, η καταστροφή», πρόσθεσε.

Η Ριτσιτέλο είχε δηλώσει ένοχη το 2024 για δύο κακουργηματικές πράξεις σεξουαλικής επίθεσης δεύτερου βαθμού. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι κακοποιούσε κάθε μαθητή για μήνες. Με τον πρώτο, που ήταν πρωτοετής όταν ξεκίνησε η χειραγώγηση, είχε επανειλημμένες σεξουαλικές επαφές το 2017 και το 2018, αφού του εκμυστηρεύτηκε ότι «ονειρευόταν να κάνει σεξ μαζί του».

Η δικαστής χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της «κλασικό παράδειγμα grooming» και «συμπεριφορά τυπικού σεξουαλικού θηρευτή». Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε έναν 18χρονο μαθητή, στις αρχές του 2024. Οι συνευρέσεις φέρονται να έγιναν στο σπίτι της, σε χώρους στάθμευσης, ακόμα και σε οικογενειακό κατάστημα bagel, όπου εργάζονταν τα θύματα.

NJ teacher got pregnant by student she ‘groomed’ — then broke teen’s heart by aborting the baby https://t.co/ZAVWOWJSON pic.twitter.com/4jyECh4Rka — New York Post (@nypost) February 12, 2026

Μετά τη σύλληψή της τον Ιούλιο του 2024, η Ριτσιτέλο επικοινώνησε με τα θύματα ζητώντας τους να διαγράψουν αποδεικτικά στοιχεία από τα κινητά τους. «Δεν επρόκειτο για μεμονωμένα περιστατικά κακής κρίσης, αλλά για επανειλημμένες περιπτώσεις», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Μόνμουθ, Ρέιμοντ Σ. Σαντιάγο, τονίζοντας τη σοβαρή συναισθηματική και ψυχολογική βλάβη που υπέστησαν οι μαθητές.