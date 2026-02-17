Την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμΕ της Περιφέρειας Κρήτης για ενσωμάτωση φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής, αποδοτικής χρήσης των πόρων και μείωσης του περιβαλλοντικού/ενεργειακού τους αποτυπώματος, έχει ως στόχο η δράση «Επιχειρώ Πράσινα στην Κρήτη», οι αιτήσεις για την οποία τρέχουν από τις 30 Ιανουαρίου.
Ειδικότερα θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια που κατά προτεραιότητα:
- διευκολύνουν τη μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερες και φιλικές προς το περιβάλλον παραγωγικές διαδικασίες
- υιοθετούν πρακτικές που ενισχύουν την αποτελεσματική επεξεργασία και χρήση πόρων
- ενθαρρύνουν την ανάκτηση και αξιοποίηση παραπροϊόντων και υλικών από απόβλητα στη διαδικασία παραγωγής
Τι χρηματοδοτείται
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης (ένταση ενίσχυσης) ανέρχεται στο 60% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.
Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
- Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
- Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
- Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
- Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης
- Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας – Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη υποκατηγορία δαπάνης είναι υποχρεωτική.
- Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
- Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)
- Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα
Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
- Κτηριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος και Επεξεργασίας Αποβλήτων
- Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
- Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
- Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου
Έμμεσες δαπάνες
Τονίζεται ότι η κατηγορία δαπάνης “ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ” θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στο επενδυτικό σχέδιο και θα ελέγχεται αυτόματα από το ΟΠΣΚΕ εάν τηρείται το ποσοστό 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου του δικαιούχου.
Περίοδος υποβολής: από 30/1/2026 έως 2/4/2026 (και ώρα 15:00).
Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ, για να εγγραφείτε