Αρκετοί σκάουτερ ευρωπαϊκών ομάδων αναμένεται να βρεθούν την Τετάρτη (18/02) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν για το Champions League.

Δύο ωστόσο απεσταλμένοι θα έχουν τα μάτια τους στραμμένα σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων» στους Κωνσταντή Τζολάκη και Λορέντζο Πιρόλα. Ο λόγος για τους σκάουτερ της Νάπολι και της Μπολόνια.

Ο 23χρονος διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας βρίσκεται στα υπόψη της Νάπολι εδώ και αρκετό καιρό η οποία τον παρακολουθούν στενά και θα έχουν την ευκαιρία να τον ξαναδούν σε ένα ματς υψηλού επιπέδου.

Από την άλλη, ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός, Λορέντζο Πιρόλα, έχει απασχολήσει κατά καιρούς, την Αταλάντα, τη Ρόμα, τη Νάπολι και τη Μπολόνια η οποία θέλει να τον δει απο κοντά. Επίσης, τον Πιρόλα τον παρακολουθούν και αγγλικές ομάδες.

Να θυμίσουμε πως ο Κωνσταντής Τζολάκης δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το καλοκαίρι του 2027 και ο Λορέντζο Πιρόλα μέχρι τον Ιούνιο του 2028, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο, έως το καλοκαίρι του 2029.