Δύσκολες είναι οι μέρες που διανύει η Μπαρτσελόνα. Μετά την βαριά ήττα στο Κύπελλο Ισπανίας από την Ατλέτικο Μαδρίτης με 4-0, οι «μπλαουγκράνα» γνώρισαν την ήττα με 2-1 από την Τζιρόνα εκτός έδρας και έπεσαν από την κορυφή της βαθμολογίας του Ισπανικού πρωταθλήματος, καθώς τους προσπέρασε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 59′, όταν ο Κουντέ έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Κουμπαρσί με έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά. Ωστόσο, στο 62’η Τζιρόνα απάντησε, με τον Λεμάρ να ισοφαρίσει σε 1-1.

Σαν να μην έφτανε η ισοφάριση για την Μπαρτσελόνα, στο 87’ έγινε μια γρήγορη αντεπίθεση της Τζιρόνα και ο Μπελτράν, διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Πλέον η Μπαρτσελόνα είναι δεύτερη με 58 βαθμούς, με την πρώτη Ρεάλ να έχει 60, ενώ η Τζιρόνα είναι στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής:

Έλτσε-Οσασούνα 0-0

Εσπανιόλ-Θέλτα 2-2

Χετάφε-Βιγιαρεάλ 2-1

Σεβίλλη-Αλαβές 1-1

Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ 4-1

Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2

Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0

Λεβάντε-Βαλένθια 0-2

Μαγιόρκα-Μπέτις 1-2

Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα 2-1