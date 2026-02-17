Οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, οι χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, η πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια και οι άνεμοι έως 7-8 μποφόρ στα πελάγη θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τρίτη 17/2.

Πιο αναλυτικά αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρά και αναμένεται να σημειωθούν σημαντικά ύψη βροχής. Οι καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και ανατολικά τμήματα, είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά. Τις βραδινές ώρες και πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 18/02 τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -1 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -1 έως 12-14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο αναμένονται αρχικά δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ, με σταδιακή στροφή τους σε βορειοδυτικούς από τις απογευματινές ώρες και εντάσεις έως 7-8 μποφόρ. Στο Αιγαίο αναμένονται αρχικά νοτιοδυτικοί/δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 7-8 μποφόρ που τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 7-8 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες με βελτίωση αργότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες/νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένεται στροφή σε δυτικούς ανέμους με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ και στα δυτικά και νότια τμήματα του νομού τοπικά έως 7-8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές με πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες και βελτίωση μετά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ μετά τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 13 βαθμούς Κελσίου.