Τρία άτομα, ανάμεσά τους και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια αγώνα παιδικού χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ, σύμφωνα με τις αρχές. Παράλληλα, άλλα τρία άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανέφερε η αρχηγός της αστυνομίας του Πότακετ, Τίνα Γκονκάλβες.

«Φαίνεται πως επρόκειτο για στοχευμένο περιστατικό, πιθανόν για οικογενειακή διαμάχη», τόνισε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τον ύποπτο ή τις ηλικίες των θυμάτων, αν και διευκρίνισε ότι φαίνεται πως και τα δύο θύματα ήταν ενήλικες.

UPDATE – 3 people, including the suspect, were fatally shot during a Rhode Island youth hockey game this afternoon. Pawtucket Police say 3 other victims are hospitalized in critical condition. pic.twitter.com/ZM2m5gcbcA — Salem News Channel (@WatchSalemNews) February 16, 2026

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση, αναλύοντας μαρτυρίες και βίντεο από τον αγώνα, ενώ μη επιβεβαιωμένο υλικό που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει παίκτες να πέφτουν στο πάτωμα για να προστατευτούν και φιλάθλους να τρέχουν πανικόβλητοι προς τις εξόδους μόλις ακούγονται οι πυροβολισμοί.

Footage of the moment gunfire erupts at ice rink in Pawtucket, Rhode Island; multiple victims reported

pic.twitter.com/mfRNiEA17r — World Source News (@Worldsource24) February 16, 2026

Οι γύρω δρόμοι αποκλείστηκαν, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή και ελικόπτερα πετούσαν πάνω από το σημείο. «Μετά τους πυροβολισμούς, οι συμπαίκτες μου κι εγώ σπεύσαμε στα αποδυτήρια», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WJAR, περιγράφοντας τη στιγμή των πυρών.

Police have responded to a fatal shooting at high school hockey game in Rhode Island. Multiple people have been killed in the US, with police confirming that it was a 'targeted attack'. pic.twitter.com/zNaFtpLCmP — Sky News (@SkyNews) February 17, 2026

Το περιστατικό έρχεται σχεδόν δύο μήνες μετά από άλλο αιματηρό συμβάν στο Ρόουντ Άιλαντ, όταν ένοπλος σκότωσε δύο φοιτητές και τραυμάτισε εννέα ακόμα στο Πανεπιστήμιο Brown, και στη συνέχεια πυροβόλησε θανάσιμα έναν καθηγητή του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης. Αργότερα, ο 48χρονος δράστης εντοπίστηκε νεκρός σε αποθηκευτική εγκατάσταση στο Νιου Χάμσαϊρ.