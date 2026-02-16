Καλεσμένος στην εκπομπή «Press Talk» του ΕΡΤnews με παρουσιαστή τον Απόστολο Μαγγηριάδη βρέθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας το βράδυ της Δευτέρας, όπου τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων στο πολύνεκρο ναυάγιο με τα 15 νεκρούς στη Χίο.

Στην παρέμβασή του υπογράμμισε επανειλημμένα πως «το Λιμενικό σώζει ζωές».

«Το Λιμενικό καθημερινά σώζει ζωές. Σώζει χιλιάδες ζωές σε πολύ δύσκολες καταστάσεις σε συνθήκες ανυπέρβλητες μέρα και νύχτα και μάλιστα στο πικ της έξαρσης της παράνομης μετανάστευσης ή της εκμετάλλευσης από τους σύγχρονους λαθρέμπορους αυτών των δυστυχών ανθρώπων. Έχουμε δει τραγικές στιγμές να εκτυλίσσονται», προσέθεσε.

Ωστόσο, υπογράμμισε πως παράλληλα το Λιμενικό «φυλάει τα θαλάσσια σύνορα». «Είναι υποχρέωσή μας. Στον δυτικό κόσμο στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ελλάδα έχουμε αποφασίσει ότι δεν μπορεί όποιος θέλει να έρχεται και να μπαίνει στη χώρα μας. και είναι υποχρέωσή τους μαζί με τη φύλαξη των θαλάσσιων πάρκων, την αστυνόμευση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης αύριο, των γεωτρήσεων που θα γίνουν, της παράνομης αλιείας των πλοίων που ρυπαίνουν, της ακτοπλοΐας, της ποντοπόρου ναυτιλίας», συμπλήρωσε.

Παράλληλα ο κ. Κικίλιας υποστήριξε πως οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος κάνουν τη δουλειά τους και δεν μπορεί ποτέ οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία «να έχει δώσει ποτέ εντολή σ’ αυτούς τους ανθρώπους που υπηρεσιακά επιτελούν έργο και το καθήκον τους να κάνουν κάτι περισσότερο ή λιγότερο από τη δουλειά τους».

«Ποιος μπορεί λογικά να σκεφτεί ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι επιτελούν έργο και το καθήκον τους από μόνοι τους, να έχουν πάρει εντολή τι είναι να πνίξουν τον κόσμο;», διερωτήθηκε και προσέθεσε πως «το θεωρώ αδιανόητο. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να συμβεί σε καμία των περιπτώσεων να τους πνίγουν και να τους σώζουν. Σε καμία των περιπτώσεων».

«Υπάρχουν κανόνες και πλαίσιο εμπλοκής. Υπάρχει εκπαίδευση και όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, τότε υπάρχει διαδικασία, υπάρχει διαδικασία διοικητική, δηλαδή Ένορκη Διοικητική Εξέταση, με τους ειδικούς να μας λένε τι έχει συμβεί. Υπάρχει ναυτοδικείο αν και εφόσον υπάρχει ναυάγιο, υπάρχει και εισαγγελέας, προανακριτική περίοδος με καταθέσεις και ούτω καθεξής», σημείωσε και σχετικά με το ναυάγιο σημείωσε πως «θα ελεγχθούν όποιοι πρέπει να ελεγχθούν».

«Η ανάκριση θα γίνει από τον κύριο ανακριτή και δεν εμπλεκόμαστε πουθενά σε αυτό και αν και εφόσον προκύψει το οτιδήποτε άλλο θα το δούμε», ανέφερε ακόμα

«Σε ανθρώπινο επίπεδο και μία ανθρώπινη ζωή αν χαθεί από οποιοδήποτε αίτιο, πόσο μάλλον μέσα στη θάλασσα, αυτό μας πληγώνει, έχουμε ευθύνη και προσπαθούμε να δούμε πώς θα το αποτρέψουμε», συμπλήρωσε.

Για τις κάμερες στα σκάφη του Λιμενικού ο κ. Κικίλιας ανέφερε πως: «Το σκάφος αυτό είχε υπέρυθρη κάμερα, χρησιμοποιείται για συγκεκριμένους λόγους τη νύχτα για να εντοπίσει από μακριά αυτό που πρέπει να εντοπίσει. Η ανάλογη κάμερα από την ξηρά είχε δείξει στον επικεφαλής του σκάφους που ήταν αυτό το φουσκωτό με τους δυστυχείς αυτούς ανθρώπους».

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δήλωσε πως ο κυβερνήτης του σκάφους «επέλεξε να μην τη χρησιμοποιήσει, να μην την ανοίξει την κάμερα. Αυτό θα είναι ένα προϊόν και της ΕΔΕ και ενδεχομένως και οποιασδήποτε άλλης διερεύνησης».

Ξεκαθάρισε ότι «δεν θα εμπλακεί στην ΕΔΕ και δεν θα παρέμβει πουθενά». «Δεν θα εμποδίσω τίποτε που έχει να κάνει με την έρευνα. Δεν πρόκειται να παρέμβω ποτέ και η Ελληνική Πολιτεία επίσης σε θέματα διερεύνησης διοικητικής», συμπλήρωσε και δεν απάντησε για το πότε θα υπάρξουν τα αποτελέσματα της ΕΔΕ.

«Στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό Σώμα, στο Λιμενικό Σώμα, στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι άνθρωποι πρέπει στο δευτερόλεπτο να αποφασίσουν και υπάρχει δράση με κίνδυνο, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Αλίμονο αν ασύδοτα μπορεί ο οποιοσδήποτε να επιχειρεί και μετά δεν υπήρχε έλεγχος διοικητικός, τον οποίο δεχόμαστε, όπως είπα ή δικαστικός», προσέθεσε.

Αναφέρθηκε στο εξοπλιστικό πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ 2» που έχει ως στόχο τον συνολικό και πλήρη εκσυγχρονισμό του Λιμενικού Σώματος.

«Εγώ θέλω να εξελιχθούμε και να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τους λιμενικούς μας», προσέθεσε και ότι ο στόχος είναι το Λιμενικό να αποκτήσει «drones, σένσορες, κάμερες, μη επανδρωμένα υποβρύχια και. σκάφη έτσι ώστε να μπορούμε να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες και να πάμε στην επόμενη εποχή».

«θα είμαστε πολύ περήφανοι γιατί θα αφήσουμε στους νησιώτες μας, στα λιμάνια και στις υποδομές μας, κυρίως όμως στο Λιμενικό Σώμα, σε αυτούς τους ανθρώπους που μας προστατεύουν στη θάλασσα, όλα αυτά τα σύγχρονα μέσα, τεχνολογικά και υπηρεσίες που απαιτούνται προκειμένου να κάνουν σωστά, επαγγελματικά και με διαφάνεια», προσέθεσε.

«Να μπορούμε να έχουμε λήψεις από drone, να έχουμε σένσορες και κάμερες που να μπορούν να μας βοηθήσουν να ελέγξουμε οποιαδήποτε έκνομη δραστηριότητα αλλά και να προστατευτούμε στο τέλος της ημέρας», προσέθεσε.

Για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για την υλοποίηση του προγράμματος, σημείωσε ότι θέλει να ελπίζει ότι σε 15 μήνες θα έχει προκηρύξει όλους τους διαγωνισμούς.

Αναφερόμενος στις μεταναστευτικές ροές δήλωσε πως «οι ροές από την Τουρκία έχουν μειωθεί κατά 55% και αντίθετα αυξήθηκαν ραγδαία από τη Λιβύη, που είναι ένα άλλο, ένα άλλο πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ανοιχτή θάλασσα».

«Αν μειώθηκαν κατά 55%, καταλαβαίνετε ότι προφανώς είναι αποδοτικό το Λιμενικό μας και κάνει τη δουλειά του.

Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα μίνιμουμ συνεννόησης και συνεργασίας που απαιτείται και με την άλλη πλευρά», προσέθεσε.

Αναφερόμενος στους στους διακινητές έκανε λόγο για «χείριστους εγκληματίες που τιμωρούνται με τον πιο σκληρό τρόπο».

«Αυτή η μάστιγα, αυτή η μεγαλύτερη αρρώστια που υπάρχει, αυτοί οι άνθρωποι που κουβαλάνε έντεκα παιδάκια, συγκεκριμένη περίπτωση και 39 ανθρώπους σε μια βάρκα με μηχανές χωρίς σωσίβια. Ψάχνουν να βρουν πάντα τις αδυναμίες του συστήματος και εκεί πάνε και παρεισφρύουν και προσπαθούν να δημιουργήσουν υπερκέρδος σε αυτούς με τον πιο αισχρό τρόπο», προσέθεσε.

«Συμβαίνει λοιπόν τώρα σε μια χώρα που είναι διαλυμένη, όπως είναι η Λιβύη, τη Σομαλία που μαστίζεται από εμφύλιο και όλες οι ροές οι περισσότερες έχουν στραφεί προς τα εκεί και πλέον στην ανοικτή θάλασσα. Έτσι υπερπολλαπλασιάστηκε η δυσκολία της επιχείρησης του Λιμενικού», συμπλήρωσε..

Αναφερόμενος στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανέφερε ότι «θα α ισχύσει και φέτος το ότι θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να συγκρατήσουμε και στα πλαίσια του ανταγωνισμού να μειώσουμε τις τιμές».

«Τα τελευταία επτά χρόνια αυξήθηκαν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κατά 38%. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Είναι δυσβάσταχτο για τους Έλληνες. Κάναμε μια πολύ μεγάλη και πετυχημένη προσπάθεια σε συνεργασία με την προεδρία της κυβέρνησης και μπορέσαμε να βρούμε έναν τρόπο μειώνοντας κατά 50% τα λιμενικά τέλη, ενώ είχαν ανακοινωθεί περαιτέρω 15% αυξήσεις από την αγορά στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αυτές οι αυξήσεις να μην γίνουν ποτέ και μάλιστα στα πλαίσια του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών να φτάσουμε σε εκπτώσεις μέχρι 32%», προσέθεσε.

«Ο μηχανισμός υπάρχει και είναι έτοιμος αν απαιτηθεί με όμοιο ή διαφορετικό τρόπο να ξαναγίνει και φέτος», ανέφερε ακόμα.