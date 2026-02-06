Στον παράνομο διακινητή μεταναστών και χειριστή του φουσκωτού σκάφους απέδωσε την ευθύνη για το τραγικό δυστύχημα της Χίου ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ενημερώνοντας σχετικώς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Παραλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, αφού κάτι τέτοιο «τροφοδοτεί την τουρκική προπαγάνδα», όπως σημείωσε.

Επικαλούμενος τα έως τώρα στοιχεία από τις αναφορές που έχει συγκεντρώσει το Λιμενικό, το μέλος της κυβέρνησης σημείωσε ότι το ύποπτο σκάφος, αντί να ανταποκριθεί στα σήματα της ακταιωρού του Λιμενικού Σώματος που έσπευσε στο σημείο, προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς, «με αποτέλεσμα τη σφοδρότατη σύγκρουση, την πτώση ατόμων στην θάλασσα και τον θάνατο ανθρώπων».

Και πρόσθεσε: «Στο πλαίσιο της υπηρεσίας του το φουσκωτό Οινουσσών του Λιμενικού Σώματος ενημερώθηκε από κάμερα στεριάς για κίνηση ύποπτου στόχου. Οι λιμενικοί έχουν υποχρέωση να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας και να σώζουν ανθρώπινες ζωές. Ο στόχος εντοπίστηκε από κάμερα στεριάς. Το ύποπτο σκάφος κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα, ερχόμενο από τις τουρκικές ακτές, έφερε αυξημένο αριθμό επιβατών. Το σκάφος του διακινητή, ήταν άνευ φώτων ναυσιπλοΐας. Εκπέμφθηκαν σήματα έγινε ό,τι προβλέπεται σε κανόνες εμπλοκή καλώντας το σκάφος να σταματήσει. Δεν υπήρξε ανταπόκριση. Το ύποπτο σκάφος ανέστρεψε την πορεία του, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα τη σφοδρότατη σύγκρουση».

Ακολούθως, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Κικίλιας, «το σκάφος του Λιμενικού που ενεπλάκη στο δυστύχημα ξεκίνησε άμεσα τη διαδικασία έρευνας και διάσωσης, ενώ σε λίγα λεπτά έσπευσαν στο σημείο ακόμα δύο σκάφη του Λιμενικού, ενώ ενημερώθηκαν υγειονομικές δομές και ΕΚΑΒ να βρίσκονται σε ετοιμότητα».

Ο υπουργός έσπευσε να διευκρινίσει ότι τα στοιχεία που επικαλείται «δεν περιλαμβάνουν καταθέσεις», καθώς αυτές θα αποτελέσουν υλικό δικογραφίας και μόνες αρμόδιες είναι οι δικαστικές αρχές. Όπως υπογράμμισε, «δεν θα προδικάσω το αποτέλεσμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, ούτε της δικαστικής έρευνας. Από το υλικό που έχει συλλεγεί η εικόνα που έχουμε σήμερα είναι αυτή. Ότι δηλαδή υπήρξε αιφνίδια αλλαγή πορείας με κρίσιμο ελιγμό που προκάλεσε σύγκρουση του ύποπτου σκάφους με το πλωτό του Λιμενικού. Έγινε διάσωση εκείνη την στιγμή και στην πορεία υπήρξε συνδρομή και άλλων πλωτών μέσων από το Λιμενικό».

Υπερασπίστηκε, δε, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που επί 24ωρη βάση και με πενιχρές απολαβές, φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας και παρέχουν υπηρεσίες διάσωσης υπό αντίξοες συνθήκες. «Αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει δυσκολίες και είμαστε υποχρεωμένοι να τους στηρίζουμε εμπράκτως. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, καλό θα ήταν να αποφεύγουμε ανοίκειους και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς που δίνουν λαβή στους απέναντι», επεσήμανε, εννοώντας την Τουρκία.