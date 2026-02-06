Οι αλλαγές στον τρόπο επιβολής προστίμων και την αντιμετώπιση των βανδαλισμών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) που φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι σημαντικές και αναμένεται να είναι αποτελεσματικές, καθώς τα πρόστιμα αυξάνονται αισθητά.

Τα πρώτα που αυξάνονται είναι τα πρόστιμα για τους επιβάτες που δεν επικυρώνουν εισιτήριο. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, το πρόστιμο για αυτούς τους επιβάτες δεν θα υπολογίζεται πλέον ως το 60πλάσιο της αξίας του εισιτηρίου, αλλά ορίζεται οριζόντια στα 100 ευρώ. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου, το αντίστοιχο πρόστιμο θα ανέρχεται στα 50 ευρώ.

Παράλληλα, το υπουργείο εισάγει ένα ισχυρό κίνητρο για τη χρήση των ΜΜΜ. Σε περίπτωση που ο παραβάτης επιλέξει να εκδώσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών (διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών), το πρόστιμο μειώνεται στο μισό. Η ρύθμιση στοχεύει στο να ωθήσει τους πολίτες να προμηθεύονται κάρτες μεγάλης διάρκειας, κάτι που αναμένεται να συμβάλει και στην αποκλιμάκωση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Εν τω μεταξύ «βαριές» θα είναι στο εξής οι καμπάνες για γκράφιτι και φθορές. Ιδιαίτερη είναι η έμφαση που δίνει το υπουργείο στην προστασία των συρμών και των οχημάτων από βανδαλισμούς. Το νομοσχέδιο προβλέπει δρακόντειες χρηματικές ποινές για όσους προκαλούν φθορές ή σχεδιάζουν γκράφιτι.

Τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 10.000 έως και 40.000 ευρώ, ενώ εισάγεται η εναλλακτική της κοινωφελούς εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο παραβάτης θα μπορεί να προχωρήσει στην πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσε (π.χ. καθαρισμός του γκράφιτι), αντί να πληρώσει το υπέρογκο πρόστιμο. Το δίλημμα για τους παραβάτες θα είναι πλέον: «ή σβήνεις ή πληρώνεις».