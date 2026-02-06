Ακατάπαυστα συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διαλευκανθεί το πώς έγινε η τραγωδία στη Χίο με θύματα 15 μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους.

Θυμίζεται ότι στο νοσοκομείο της Χίου νοσηλεύονται 23 μετανάστες, εκ των οποίων οι τρεις βρίσκονται σε ΜΕΘ. Πρόκειται για 11 παιδιά, έξι γυναίκες και έξι άνδρες. Πολλοί από αυτούς είχαν κατάγματα και έπρεπε να υποβληθούν σε επέμβαση.

Φωτογραφίες-ντοκουμέντο ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από το Action24 όπου φαίνεται μισοβυθισμένο το φουσκωτό των 8 μέτρων το οποίο μετέφερε τους Αφγανούς μετανάστες.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται η ανάκριση του Μαροκινού διακινητή, καθώς πρόκειται να πει τη δική του πλευρά σχετικά με το τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Το υπουργείο Ναυτιλίας διέταξε την Πέμπτη Ένορκη Διοικητική Εξέταση, η οποία διενεργείται από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναμένεται να καταθέσουν τόσο οι τέσσερις λιμενικοί που βρίσκονταν σε περιπολία όσο και οι διασωθέντες.

«Λάθος χειρισμός του διακινητή»

Οι επικίνδυνοι ελιγμοί αποδίδονται, σύμφωνα με το υπουργείο, στους χειρισμούς του διακινητή που φέρεται να κυβερνούσε το πλοιάριο. Το τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της κίνησης των δύο σκαφών αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, η οποία εξετάζει όλα τα δεδομένα.

Στέλεχος του Λιμενικού απέκλεισε το ενδεχόμενο εμβολισμού από σκάφος του Σώματος, επισημαίνοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση η σύγκρουση θα ήταν τόσο σφοδρή ώστε δεν θα υπήρχαν επιζώντες, όπως μετέδωσε εχθές η ΕΡΤ.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής περιγραφές, το πλοιάριο φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να αποφύγει το σκάφος του Λιμενικού και, ύστερα από πλευρική παράλληλη πορεία και απότομο ελιγμό, σημειώθηκε η σφοδρή πρόσκρουση.

Η αναφορά του κυβερνήτη

Την αναφορά που υπέβαλε ο κυβερνήτης προς την ιεραρχία του έφερε στη δημοσιότητα το Star. Σε αυτή σημειώνει: «Το ταχύπλοο ανέστρεψε πορεία και προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά του περιπολικού. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ανετράπη, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το σκάφος του Λιμενικού είναι εξοπλισμένο με κάμερα ημερήσιας λήψης και θερμική κάμερα FLIR, η οποία δεν ενεργοποιήθηκε, καθώς ο κυβερνήτης φέρεται να υποστήριξε ότι το ταχύπλοο είχε ήδη εντοπιστεί και η ορατότητα με τη χρήση προβολέα ήταν επαρκής.