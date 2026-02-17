Χωρίς ταξί για τρεις ημέρες θα μείνει η Αττική καθώς οι οδηγοί προχωρούν σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις από σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, ενώ η υπόλοιπη χώρα για δύο μέρες.

Επίσης, προαναγγέλλουν απεργία διαρκείας, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που κατέθεσε το Συνδικάτο.

Τα κύρια αιτήματα του ΣΑΤΑ

Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των ταξί στην ηλεκτροκίνηση

Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του ερανιστικού νομοσχεδίου, που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο.Όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ). Το Σ.Α.Τ.Α. ζητά να μην συμπεριληφθούν αυτές οι διατάξεις στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

Τέλος, το ΣΑΤΑ ενημερώνει τους πολίτες πως για μετακινήσεις που σχετίζονται με έκτακτα περιστατικά υγείας, μπορούν να απευθύνονται στα Ραδιοταξί της πόλης ή στη Γραμματεία του Συνδικάτου.