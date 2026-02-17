Ένας θρύλος του σερφ από την Καλιφόρνια βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο σπίτι του στην Κόστα Ρίκα, όταν διαρρήκτες τον ακινητοποίησαν, τον στραγγάλισαν και τον μαχαίρωσαν, ενώ έδεσαν τη σύντροφό του με πλαστικά δεματικά, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Το θύμα, ο 66χρονος σέρφερ και ξενοδόχος Κερτ Βαν Ντάικ, εντοπίστηκε νεκρός το Σάββατο κάτω από το κρεβάτι του, με ένα σεντόνι να καλύπτει το κεφάλι του, στο τουριστικό θέρετρο Πουέρτο Βιέχο ντε Ταλαμάνκα, όπως μετέδωσε η εφημερίδα Tico Times. Δίπλα στο σώμα του βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Η 31χρονη σύντροφός του, που οι αρχές ταυτοποίησαν μόνο με το επώνυμο Αρόγιο, έκανε ντους όταν δύο ένοπλοι εισέβαλαν στο παραθαλάσσιο διαμέρισμά τους και τους απείλησαν με όπλο. Οι δράστες σκότωσαν τον Βαν Ντάικ, έδεσαν τα χέρια και τα πόδια της γυναίκας και διέφυγαν με ένα Hyundai Elantra του 2013, που είχαν αρπάξει από την ιδιοκτησία τους, σύμφωνα με τη San Francisco Chronicle.

Η προκαταρκτική ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο Βαν Ντάικ έφερε σημάδια ασφυξίας και πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Ο αδελφός του, Πίτερ Βαν Ντάικ, μιλώντας συγκλονισμένος, τον περιέγραψε ως «έναν πολύ γενναιόδωρο άνθρωπο, που βοηθούσε σχεδόν οποιονδήποτε». Πρόσθεσε ότι «ο Κερτ δεν θα πείραζε ποτέ κανέναν και ήταν πάντα εκεί όταν τον χρειαζόσουν. Όλοι όσοι τον γνώρισαν το ήξεραν αυτό».

Ο Κερτ Βαν Ντάικ διατηρούσε εδώ και τέσσερις δεκαετίες το δημοφιλές Hotel Puerto Viejo και προερχόταν από οικογένεια με βαθιές ρίζες στην κοινότητα του σερφ. Ο πατέρας του, Τζιν Βαν Ντάικ, θεωρείται πρωτοπόρος του αθλήματος, ενώ η μητέρα του, Μπέτι Βαν Ντάικ, συνέβαλε καθοριστικά στη συμμετοχή των γυναικών στο σερφ τις δεκαετίες του 1950 και 1960. Ο ίδιος έχτισε τη δική του φήμη δαμάζοντας τα κύματα στη Σάντα Κρουζ και αργότερα στην Κόστα Ρίκα, όπου εγκαταστάθηκε το 1983, επιλέγοντας τις φημισμένες φουρτούνες της Salsa Brava. Στην κοινότητα των θαλάσσιων σπορ ήταν γνωστός με το προσωνύμιο «King».

Ο Ρότζερ Σαμς, πρόεδρος του Εμπορικού και Τουριστικού Επιμελητηρίου της Νότιας Καραϊβικής της Κόστα Ρίκα, δήλωσε στην εφημερίδα La Nación ότι ο θάνατος του Βαν Ντάικ προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, επισημαίνοντας πως η περιοχή απολάμβανε μακρά περίοδο ηρεμίας. Τόνισε ακόμη ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό που αφορά κάτοικο και όχι τουρίστα.

Σύμφωνα με τοπικά στοιχεία, η επαρχία Λιμόν, όπου βρίσκονται τόσο η κατοικία όσο και το ξενοδοχείο του, συγκεντρώνει περίπου το 25% των ανθρωποκτονιών που καταγράφονται στη χώρα.

Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν τον Βαν Ντάικ με συγκινητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του σε τοπικό μέσο της Λιμόν, ο Βαν Ντάικ αποκάλυψε ότι απέκτησε την πρώτη του σανίδα σε ηλικία επτά ετών, περιγράφοντας το σερφ ως μια εμπειρία ευφορική αλλά και εθιστική. Παράλληλα, η οικογένειά του διατηρεί εδώ και έξι δεκαετίες το Van Dyke Ranch στο Γκίλροϊ της Καλιφόρνια.