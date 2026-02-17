Προσυμπληρωμένους κωδικούς για έσοδα και έξοδα, χωρίς όμως να είναι κλειδωμένοι, αυστηρό «κόσκινο» στις δαπάνες αλλά αυξημένους φόρους για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες φέρνει το νέο έντυπο Ε3 που θα συνοδεύσει τις φορολογικές δηλώσεις του 2026.
Ο φετινός φορολογικός λογαριασμός αναμένεται βαρύτερος για περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες που φορολογούνται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ από τον Απρίλιο του 2025 ανεβάζει το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα στα 12.320 ευρώ, από 11.620 ευρώ πέρυσι. Ως αποτέλεσμα, ο ελάχιστος φόρος αυξάνεται στα 1.410 ευρώ από 1.256 ευρώ.
Ποιοι πληρώνουν λιγότερα
Ελαφρύνσεις προβλέπονται για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται και κατοικούν σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής, καθώς το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50%. Εκτός του τεκμαρτού συστήματος μένουν και οι νέες μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες για το έτος γέννησης του παιδιού τους και τα δύο επόμενα έτη.
Οι αλλαγές στο Ε3
Στο νέο έντυπο Ε3 προστέθηκαν κωδικοί για νέες ενισχύσεις κυρίως αγροτικών και ειδικών περιπτώσεων (Θεσσαλία, Βόλος κ.λπ.) καθώς και για πλανόδιους λαχειοπώλες, υπάρχει νέος Πίνακας ΙΒ για μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, καταργήθηκαν κωδικοί παλιών έκτακτων ενισχύσεων (Covid, Ουκρανίας), διευρύνθηκαν δαπάνες με προσαυξημένη έκπτωση (ιδίως για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων) και διαχωρίζονται σαφώς τα «Αφορολόγητα έσοδα» και τα «Αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά».
Η απόφαση
Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή:
- Στο έντυπο Ε3 η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει κατηγορίες εσόδων και εξόδων με ποσά στους σχετικούς κωδικούς βάσει των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και του χαρακτηρισμού αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις. Τα προσυμπληρωμένα ποσά στους κωδικούς του εντύπου Ε3 δύνανται να τροποποιούνται από τον φορολογούμενο, με την επιφύλαξη των οριζόμενων, στην υπό στοιχεία Α.1045/2025 (Β’ 1191) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Η συγκεκριμένη απόφαση (A.1045/2025) ορίζει ότι τα όρια ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό των κανόνων εσόδων – εξόδων καθορίζονται σε 30% στην περίπτωση δεδομένων εσόδων, καθώς και σε 30% στην περίπτωση δεδομένων αγορών και εξόδων, ανά φορολογικό έτος σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
- Η αξία των φορολογητέων εσόδων που λαμβάνονται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος δεν δύναται να υπολείπεται αυτών που προκύπτουν από τα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.
- Δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται, δεν έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.
- Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/ μέρη συμφώνου συμβίωσης, όπου αυτό απαιτείται για τα επιμέρους εισοδήματά τους.
- Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μια κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.
- Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή Ν, κατά περίπτωση).
- Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων.
- Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3 εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσίας.
- Η υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης για συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης, δεν επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του ΚΦΔ.