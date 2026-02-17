Προσυμπληρωμένους κωδικούς για έσοδα και έξοδα, χωρίς όμως να είναι κλειδωμένοι, αυστηρό «κόσκινο» στις δαπάνες αλλά αυξημένους φόρους για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες φέρνει το νέο έντυπο Ε3 που θα συνοδεύσει τις φορολογικές δηλώσεις του 2026.

Ο φετινός φορολογικός λογαριασμός αναμένεται βαρύτερος για περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες που φορολογούνται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ από τον Απρίλιο του 2025 ανεβάζει το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα στα 12.320 ευρώ, από 11.620 ευρώ πέρυσι. Ως αποτέλεσμα, ο ελάχιστος φόρος αυξάνεται στα 1.410 ευρώ από 1.256 ευρώ.

Ποιοι πληρώνουν λιγότερα

Ελαφρύνσεις προβλέπονται για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται και κατοικούν σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής, καθώς το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50%. Εκτός του τεκμαρτού συστήματος μένουν και οι νέες μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες για το έτος γέννησης του παιδιού τους και τα δύο επόμενα έτη.

Οι αλλαγές στο Ε3

Στο νέο έντυπο Ε3 προστέθηκαν κωδικοί για νέες ενισχύσεις κυρίως αγροτικών και ειδικών περιπτώσεων (Θεσσαλία, Βόλος κ.λπ.) καθώς και για πλανόδιους λαχειοπώλες, υπάρχει νέος Πίνακας ΙΒ για μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, καταργήθηκαν κωδικοί παλιών έκτακτων ενισχύσεων (Covid, Ουκρανίας), διευρύνθηκαν δαπάνες με προσαυξημένη έκπτωση (ιδίως για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων) και διαχωρίζονται σαφώς τα «Αφορολόγητα έσοδα» και τα «Αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά».

Η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή: