Τρομακτικές είναι οι λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας κατά τη δεύτερη ημέρα της δίκης για την υπόθεση δολοφονίας της 12χρονης Λόλα Νταβιέ, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, σε δρόμο του Παρισιού, τον Οκτώβριο του 2022. Στο εδώλιο κάθεται η 27χρονη Νταμπία Μπενκιρέντ, αλγερινής καταγωγής, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό, βασανιστήρια και ανθρωποκτονία με πρωτοφανή αγριότητα.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, παρουσιάστηκε βιντεοληπτικό υλικό που φέρεται να απεικονίζει την κατηγορούμενη να μεταφέρει μια βαλίτσα που περιείχε το άψυχο σώμα της ανήλικης σε πολυσύχναστο μπαρ της γαλλικής πρωτεύουσας, λίγες μόλις ώρες μετά το φερόμενο έγκλημα.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που δημοσιοποίησε η Le Parisien, φαίνεται η Μπενκιρέντ να ανοίγει τη βαλίτσα και να δείχνει το περιεχόμενό της σε έναν άνδρα, πριν τελικά την αφήσει στον δρόμο όπου τη βρήκε ένας άστεγος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 14 Οκτωβρίου 2022, όταν η 12χρονη Λόλα Νταβιέ εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανή να επιστρέφει από το σχολείο της στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού. Λίγες ώρες αργότερα, το άψυχο σώμα της βρέθηκε μέσα σε μια πλαστική βαλίτσα, εγκαταλελειμμένη στον δρόμο. Το μακάβριο εύρημα ανακαλύφθηκε από έναν άστεγο και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Οι αστυνομικές έρευνες κατέληξαν γρήγορα στη σύλληψη της Νταμπία Μπενκιρέντ, η οποία, σύμφωνα με το υλικό από κάμερες ασφαλείας, είχε πλησιάσει τη μαθήτρια και την είχε οδηγήσει στο διαμέρισμα της αδελφής της. Κατά την ίδια ημέρα, φέρεται να αποχώρησε από το κτίριο μεταφέροντας βαλίτσες, που, σύμφωνα με τις Αρχές, μία από αυτές περιείχε το σώμα της Λόλα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, καταγράφηκε από κάμερες να βρίσκεται σε καφέ κοντά στην οδό Rue Manin, έχοντας δίπλα της την ίδια βαλίτσα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε κάποιο σημείο άνοιξε μερικώς τη βαλίτσα, φέροντας σε αμηχανία πελάτη του καταστήματος. Το ίδιο βράδυ, η βαλίτσα εγκαταλείφθηκε στον δρόμο.

Η κατηγορούμενη συνελήφθη την επόμενη μέρα. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε διαπληκτιστεί με τη μητέρα της Λόλα, η οποία αρνήθηκε να της δώσει πρόσβαση στην πολυκατοικία. Η πράξη φέρεται να έγινε στο πλαίσιο μιας κρίσης οργής, με την ίδια να υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε ψυχολογική κατάρρευση, καταναλώνοντας καθημερινά μεγάλες ποσότητες κάνναβης.

Σοκαριστικά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης

Στη διάρκεια της δίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Παρίσι, παρουσιάστηκαν τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θάνατο της 12χρονης Λόλα Νταβιέ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, η ανήλικη υπέστη πολλαπλά και σοβαρά τραύματα πριν καταλήξει από ασφυξία.

Ο ιατροδικαστής που κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου έκανε λόγο για 38 τραύματα στην πλάτη και στον λαιμό της Λόλα, ενώ επιβεβαίωσε ότι το κεφάλι της ήταν μερικώς αποκομμένο. Παράλληλα, σημείωσε την ύπαρξη σοβαρών αιμορραγικών κακώσεων στα γεννητικά όργανα του παιδιού, γεγονός που υποστηρίζει την κατηγορία για σεξουαλική κακοποίηση.

«Υπάρχει σωματική, ψυχολογική και ηθική ταλαιπωρία. Η ασφυξία προκαλεί έντονο άγχος, ξεπερνά τον σωματικό πόνο. Πιθανότατα υπήρξαν ένα ή περισσότερα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκαλούν σωματικό πόνο», εξήγησε ο γιατρός προτού παρουσιαστούν φωτογραφίες της ανήλικης με τα χέρια της δεμένα και το πρόσωπό της πλήρως καλυμμένο με ταινία.

Το θύμα βρέθηκε δεμένο με κολλητική ταινία, η οποία κάλυπτε επίσης τη μύτη και το στόμα του. Σύμφωνα με την κατάθεση, ο θάνατος προκλήθηκε από ασφυξία, ενώ υπήρχαν ενδείξεις για πλήγματα στο κεφάλι και το πρόσωπο με αιχμηρό αντικείμενο – πιθανώς ψαλίδι ή μαχαίρι. Ανάμεσα στα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από το διαμέρισμα της κατηγορούμενης περιλαμβάνονται ένα μαχαίρι για στρείδια, ένα ψαλίδι και ένα μαχαίρι, όλα με ίχνη αίματος.

Το σώμα της ανήλικης βρέθηκε στριμωγμένο σε μια μεγάλη πλαστική βαλίτσα, χωρίς ρούχα, με τα χέρια δεμένα και το πρόσωπο καλυμμένο. Οι εικόνες που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο χαρακτηρίστηκαν «ιδιαίτερα σκληρές», με αποτέλεσμα αρκετά μέλη της οικογένειας να αποχωρήσουν από την αίθουσα.

Αριστερά η 12χρονη Λόλα Νταβιέ – Δεξιά η 27χρονη κατηγορούμενη

Το προφίλ της κατηγορούμενης

Η Νταμπία Μπενκιρέντ, 27 ετών, είναι η βασική κατηγορούμενη για την υπόθεση δολοφονίας της 12χρονης Λόλα. Κατάγεται από την Αλγερία και εγκαταστάθηκε στη Γαλλία το 2013, σε ηλικία 14 ετών. Τα τελευταία χρόνια διέμενε χωρίς σταθερή στέγη και ήταν άνεργη, ενώ είχε παραβιάσει τους όρους της φοιτητικής της βίζας, γεγονός που είχε οδηγήσει τις Αρχές στην έκδοση διαταγής απέλασης τον Αύγουστο του 2022 – μόλις δύο μήνες πριν από τη δολοφονία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Μπενκιρέντ παρουσίασε τον εαυτό της ως ένα άτομο με δύσκολα παιδικά χρόνια. Υποστήριξε ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής και ψυχολογικής κακοποίησης από τις θείες της στην Αλγερία, ισχυριζόμενη ότι την ανάγκασαν να παρακολουθεί πορνογραφία και ότι τη θώπευαν. Παράλληλα, έκανε λόγο για ψυχική κατάρρευση μετά τον θάνατο των γονιών της το 2019 και το 2020, αναφέροντας ότι κάπνιζε καθημερινά έως και 20 τσιγάρα μαριχουάνας για να διαχειριστεί το πένθος.

Σε ανακριτικό επίπεδο, η Μπενκιρέντ φέρεται να δήλωσε ότι είχε θυμώσει με τη μητέρα της Λόλα, επειδή της αρνήθηκε την πρόσβαση στην πολυκατοικία, παρά το γεγονός ότι η αδελφή της κατηγορούμενης της είχε παραχωρήσει το κλειδί του διαμερίσματός της, σύμφωνα με την DailyMail.

Λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα, η έρευνα αποκάλυψε ότι η κατηγορούμενη πραγματοποιούσε αναζητήσεις στο διαδίκτυο σχετικές με μαγεία. Μετά τη δολοφονία, φέρεται να κυκλοφορούσε με τη βαλίτσα που περιείχε τη σορό του παιδιού σε διάφορα σημεία της πόλης, πριν τελικά την εγκαταλείψει στον δρόμο, όπου εντοπίστηκε από άστεγο.

Η δίκη της Μπενκιρέντ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, με την κατηγορούμενη να αντιμετωπίζει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.