Στη ΓΑΔΑ εμφανίστηκε σήμερα το πρωί ο αστυνομικός της Ασφάλειας, η πρώην σύντροφος του οποίου τον κατηγορεί ότι τη χτύπησε. Μάλιστα, η επίσης αστυνομικός είχε αναρτήσει σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ είχε ζητήσει την ποινική του δίωξη.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου, ενώ αναμένεται να εξεταστεί και πειθαρχικά.

Η γυναίκα ανάρτησε βίντεο στο TikTok, στο οποίο καταγγέλλει δημόσια το περιστατικό, δείχνοντας μάλιστα στιγμιότυπα από τον φερόμενο ξυλοδαρμό της στο μαγαζί όπου τραγουδά ο Πέτρος Ιακωβίδης.

«Είμαι η Έλενα. Είμαι αστυνομικός και εδώ ανεβάζω ένα βίντεο όπου ο πρώην μου, ο οποίος είναι εν ενεργεία αστυνομικός, με ξυλοκοπεί και με κλωτσάει στο πάτωμα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και κανείς δεν κάνει τίποτα.

Του έχω κάνει μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn, καθώς έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber και στο Telegram. Θα πρέπει να σημειωθεί σε πολλές από τις συνομιλίες αυτές είναι μέλη άλλοι εν ενεργεία αστυνομικοί.

Μετά από όλα αυτά, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει και πηγαίνει ακόμα στην υπηρεσία του σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή για το Θεό. Έχω κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες και απ’ ότι φαίνεται κινδυνεύω.

Με εκβίαζε στο παρελθόν πως θα μου καταστρέψει τη ζωή με ψεύτικες καταγγελίες, αν δεν είμαι ξανά μαζί του και έχει φτάσει μέχρι το σημείο να με απειλεί για την ίδια μου τη ζωή.

Δυστυχώς, το μόνο που μου απομένει να κάνω είναι να δημοσιοποιήσω αυτή την κατάσταση, μπας και ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι και με βοηθήσουν να γλυτώσω από αυτό το μαρτύριο που περνάω», αναφέρει η αστυνομικός.

Το χρονικό

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής. Η αστυνομικός πρόλαβε να ενεργοποιήσει το panic button που διαθέτει στο κινητό της – εφαρμογή που είχε εγκαταστήσει μετά από παλαιότερη καταγγελία που είχε υποβάλει εναντίον του ίδιου άνδρα το 2023.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρών ήταν και ο διοικητής του Τμήματος Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου. Ωστόσο, ο φερόμενος δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από το μαγαζί. Παρά τις έρευνες στο σπίτι του, δεν εντοπίστηκε και δεν συνελήφθη.

Ο αστυνομικός, όπως αναφέρουν πληροφορίες, τελούσε υπό αναρρωτική άδεια, ενώ όταν επικοινώνησαν μαζί του συνάδελφοί του, φέρεται να δήλωσε ότι «δεν πρόκειται να εμφανιστεί».

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή αστυνομικός είχε βρεθεί στο επίκεντρο δημοσιευμάτων στο παρελθόν για «πολυτελή ζωή στο εξωτερικό» — καταγγελίες που δεν επιβεβαιώθηκαν, ενώ τότε η ίδια είχε αφήσει να εννοηθεί ότι πίσω από αυτές βρισκόταν ο πρώην σύντροφός της.