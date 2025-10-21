Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) ενισχύει δυναμικά το χαρτοφυλάκιό της με μια νέα προσθήκη που φέρει έντονο το άρωμα της Κρήτης, ανακοινώνοντας την απόκτηση του σήματος CRETAN KINGS. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην πορεία ανάπτυξης της εταιρείας, εδραιώνοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά μπύρας με ένα πλήρες και διαφοροποιημένο portfolio προϊόντων.

Η CRETAN KINGS, μια premium pilsner με 5% αλκοόλ, ξεχωρίζει για την αργή ζύμωση που αναδεικνύει τον πλούσιο αρωματικό της χαρακτήρα και τη δροσιστική γεύση της. Με καταγωγή από το Ρέθυμνο, η μπύρα αποτυπώνει τον αυθεντικό κρητικό χαρακτήρα, παντρεύοντας την παράδοση με τη σύγχρονη ζυθοποιία και μεταφέροντας στους καταναλωτές τη φιλοξενία και τη ζωντάνια του νησιού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΖΑ, Νικήτας Ασπιώτης, υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης, δηλώνοντας: «Η απόκτηση της CRETAN KINGS είναι μια στρατηγική επιλογή με ουσία και αξία. Εντάσσουμε στην οικογένεια της ΕΖΑ μια μπύρα με ισχυρή ταυτότητα και αυθεντικότητα, που συνδέεται με την πλούσια παράδοση και τη φιλοξενία της Κρήτης. Με αυτήν την κίνηση ενισχύουμε την παρουσία μας στην ελληνική αγορά, διαφοροποιούμε το προϊοντικό μας μείγμα και επιβεβαιώνουμε τη θέση μας ως μια ζυθοποιία με ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Στην ΕΖΑ θέλουμε να δίνουμε στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές σε premium προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και τοπικό χαρακτήρα. Η ΕΖΑ προχωρά με συνέπεια στην υλοποίηση της στρατηγικής της, εστιάζοντας σε επενδύσεις που δημιουργούν αξία τόσο για την εταιρεία και τους συνεργάτες μας, όσο και για την ελληνική ζυθοποιία συνολικά».

Η ΕΖΑ ενδυναμώνει περαιτέρω τη θέση της ως μια από τις πιο καινοτόμες και αναπτυσσόμενες ελληνικές ζυθοποιίες, δίνοντας έμφαση στην τοπική παραγωγή και στις συνεργασίες με Έλληνες προμηθευτές. Η απόκτηση της CRETAN KINGS επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό της εταιρείας προς την ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη δημιουργία προϊόντων που αντικατοπτρίζουν το μεσογειακό ταπεραμέντο και τη γευστική κουλτούρα της Ελλάδας.

Η νέα μπύρα θα είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά σε φιάλη 500ml, φιάλη 330ml, κουτί 330ml και βαρέλι 30lt, προσφέροντας στους καταναλωτές μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης – από το μπουκάλι στο ποτήρι, με την υπογραφή της ΕΖΑ και το πνεύμα της Κρήτης.