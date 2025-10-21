Η αργία της 28ης Οκτωβρίου πλησιάζει και οι Έλληνες δείχνουν έτοιμοι για αποδράσεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Οι πτήσεις γεμίζουν, τα αεροδρόμια «ζωντανεύουν» και η διάθεση για ταξίδι χτυπά κόκκινο, με τις κρατήσεις να παραμένουν στα ίδια υψηλά επίπεδα με πέρυσι και την AEGEAN να σημειώνει εντυπωσιακές πληρότητες τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό δίκτυό της.

Οι διεθνείς προορισμοί εξακολουθούν να κερδίζουν τις εντυπώσεις, καθώς πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν να συνδυάσουν την αργία με μια μικρή «ευρωπαϊκή απόδραση», αναζητώντας φθινοπωρινές εικόνες, γεύσεις και εμπειρίες σε πόλεις που θυμίζουν καρτ ποστάλ. Την ίδια στιγμή, αρκετοί παραμένουν πιστοί στις ελληνικές ομορφιές, προτιμώντας νησιά και πόλεις της Ελλάδας για μια πιο χαλαρή, αλλά εξίσου απολαυστική ανάπαυλα.

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί εξωτερικού

Σύμφωνα με τα στοιχεία των κρατήσεων, οι πέντε κορυφαίοι προορισμοί εξωτερικού για το φετινό τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου από τη βάση της Αθήνας είναι η Στοκχόλμη, η Πράγα, το Μαρόκο, το Εδιμβούργο και το Μπιλμπάο. Από τη Θεσσαλονίκη, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι η Λάρνακα, οι Βρυξέλλες, το Παρίσι, η Βαρκελώνη και η Φρανκφούρτη.

Η πληρότητα στις διεθνείς πτήσεις από την Αθήνα αγγίζει το 95%, ενώ από τη Θεσσαλονίκη ξεπερνά το 93%, δείχνοντας την έντονη διάθεση των Ελλήνων να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Η αναχώρηση κορυφώνεται στις 24 και 25 Οκτωβρίου, ενώ η επιστροφή αναμένεται στις 28 Οκτωβρίου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Έλληνες ταξιδιώτες συνεχίζουν να δείχνουν προτίμηση σε λιγότερο «παραδοσιακούς» και προβεβλημένους προορισμούς, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε πόλεις όπως το Μπιλμπάο, που συγκαταλέγεται πλέον στις νέες αναδυόμενες επιλογές.

Οι προτιμήσεις για το εσωτερικό

Παρότι τα τελευταία χρόνια οι περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν το εξωτερικό για μικρές αποδράσεις, οι πτήσεις του εσωτερικού παρουσιάζουν επίσης ικανοποιητικά ποσοστά πληρότητας.

Οι πέντε δημοφιλέστεροι προορισμοί εσωτερικού από τη βάση της Αθήνας είναι η Σητεία, η Αλεξανδρούπολη, η Ρόδος, το Ηράκλειο και η Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη, οι προτιμήσεις στρέφονται προς την Κω, τα Χανιά, το Ηράκλειο, τη Ρόδο και τη Μυτιλήνη.

Από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», οι πληρότητες ξεπερνούν το 85%, ενώ από το «Μακεδονία» φτάνουν έως και το 95%. Η αναχώρηση κορυφώνεται στις 24 Οκτωβρίου και η επιστροφή στις 28, με τις πτήσεις να είναι σχεδόν πλήρεις.

Ευκαιρίες για τους ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής

Παρά τα υψηλά ποσοστά πληρότητας, υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις για όσους αποφασίσουν να ταξιδέψουν την τελευταία στιγμή. Στο εξωτερικό, ευκαιρίες παρουσιάζονται για προορισμούς όπως η Σμύρνη, η Μάλτα, η Ρίγα, το Ζάγκρεμπ, καθώς και οι νέες συνδέσεις της AEGEAN από την Αθήνα προς το Λούξορ και το Σαρμ Ελ Σέιχ.

Αντίστοιχα, στο εσωτερικό, διαθέσιμες επιλογές υπάρχουν για τη Μυτιλήνη, τη Χίο και την Κω, προσφέροντας τη δυνατότητα για ένα σύντομο αλλά απολαυστικό φθινοπωρινό ταξίδι.