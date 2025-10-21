Στη φυλακή «La Santé» έφτασε πριν από λίγο ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, για να εκτίσει την ποινή του.

Από σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, ξεκινάει να εκτίει την ποινή πέντε ετών κάθειρξης για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» σε υπόθεση που αφορά ύποπτη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε ένοχος με την κατηγορία ότι επέτρεψε στους δύο στενότερους συνεργάτες του, Μπρις Ορτεφέ και Κλοντ Γκεάν, να διαπραγματευτούν στη Λιβύη μια παράνομη χρηματοδότηση της καμπάνιας του.

«Ο Σαρκοζί είναι εδώ»

Λίγα λεπτά αφού ο Σαρκοζί πέρασε την πύλη των φυλακών, άρχισαν να ακούγονται φωνές από τα κελιά, με τους συγκρατούμενούς του να φωνάζουν για την άφιξή του: «Καλώς ήρθες, Σαρκοζί!».

«Ο Σαρκοζί είναι εδώ!», έλεγαν οι συγκρατούμενοί του.

«Φυλακίζεται ένας αθώος»

Ο Σαρκοζί, μισή ώρα πριν περάσει την πόρτα των φυλακών, έκανε μια ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, λέγοντας: «Τη στιγμή που ετοιμάζομαι να περάσω το τείχος της φυλακής “La Santé”, οι σκέψεις μου στρέφονται προς τους Γάλλους και τις Γαλλίδες όλων των κοινωνικών στρωμάτων και όλων των απόψεων».

«Θέλω να τους πω με την αταλάντευτη δύναμη που με διακατέχει ότι δεν είναι ένας πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας που φυλακίζεται σήμερα το πρωί, αλλά ένας αθώος άνθρωπος», τόνισε.

«Θα συνεχίσω να καταγγέλλω αυτό το δικαστικό σκάνδαλο, αυτόν τον μαρτυρικό δρόμο που διανύω εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Πρόκειται, λοιπόν, για μια υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης χωρίς την παραμικρή χρηματοδότηση».

«Δεν ζητώ κανένα πλεονέκτημα, καμία χάρη. Δεν είμαι άξιος οίκτου, γιατί η φωνή μου ακούγεται. Δεν είμαι άξιος οίκτου, γιατί η γυναίκα και τα παιδιά μου είναι στο πλευρό μου και οι φίλοι μου είναι αναρίθμητοι», πρόσθεσε ο ίδιος.

Νωρίτερα, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αποχώρησε από την οικία του στο Παρίσι, κρατώντας το χέρι της συζύγου του, Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, και κατευθυνόταν προς τη φυλακή.

Την ίδια στιγμή, μπροστά από τη φυλακή, υποστηρικτές του -ανάμεσά τους και οι γιοι του- κρατούσαν τη γαλλική σημαία με τον σταυρό της Λορραίνης, δηλώνοντας ανοιχτά τη στήριξή τους.

Force à Nicolas Sarkozy, victime des Juges Rouges ! ✊🏻#Sarkozy pic.twitter.com/u9gdTmhsmV — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) October 21, 2025

Γιατί θα εκτελέσει τόσο γρήγορα την ποινή του

Ο Σαρκοζί αναμένεται σε λίγη ώρα στη φυλακή «La Santé» στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού. Παρ’ όλο που άσκησε έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης, η ποινή του εκτελείται άμεσα, λόγω του σοβαρού χαρακτήρα των κατηγοριών.

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ότι έχει μαζί του μόνο οικογενειακές φωτογραφίες και τρία βιβλία, τον Κόμη Μοντεχρήστο και δύο τόμους βιογραφίας του Ιησού, όπως προβλέπεται για την πρώτη εβδομάδα εγκλεισμού.

Θα κρατηθεί σε κελί 9 τ.μ. σε απομόνωση, χωρίς κινητό τηλέφωνο, αλλά με μικρή τηλεόραση και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής με την οικογένειά του και τους δικηγόρους του. Θα μπορεί να δέχεται δύο επισκέψεις την εβδομάδα, ενώ θα συνοδεύεται από τρεις σωφρονιστικούς υπαλλήλους, όταν βγαίνει από το κελί του για την καθημερινή του μία ώρα στο προαύλιο.

Ετοιμάζεται ήδη αίτημα αποφυλάκισης υπό περιοριστικούς όρους

Οι δικηγόροι του ετοιμάζουν ήδη αίτημα αποφυλάκισης υπό περιοριστικούς όρους και με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι), το οποίο αναμένεται να κατατεθεί άμεσα. Η ακρόαση για το αίτημα αυτό θα γίνει ενώπιον τριών δικαστών του εφετείου. Ο ίδιος ο Σαρκοζί δεν είναι υποχρεωμένος να παραστεί, ωστόσο μπορεί να ζητήσει να μεταφερθεί στην αίθουσα, η οποία θα είναι δημόσια.

Η ετυμηγορία αναμένεται σύντομα, καθώς το εφετείο έχει προθεσμία δύο μηνών για να εξετάσει το αίτημα -δηλαδή, έως τις 21 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η διαδικασία θα επισπευστεί.

Για να γίνει αποδεκτό το αίτημα, πρέπει να ληφθούν υπόψη η σοβαρότητα των κατηγοριών, ο κίνδυνος φυγής, επανάληψης των αδικημάτων, πίεσης σε μάρτυρες ή καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Σύμφωνα με δικαστική πηγή, ο Σαρκοζί δεν θεωρείται ύποπτος για απόπειρα φυγής, ενώ ο κίνδυνος υποτροπής θεωρείται χαμηλός.

Εφόσον απορριφθεί το πρώτο αίτημα αποφυλάκισης, μπορεί να υποβληθεί νέο. Ωστόσο, λόγω του ότι η ποινή δεν είναι τελεσίδικη, ο 70χρονος Σαρκοζί δεν μπορεί ακόμα να αιτηθεί αποφυλάκιση υπό όρους. Παρ’ όλα αυτά, η ηλικία και η κατάσταση της υγείας του ενδέχεται να ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο.

Ο Σαρκοζί περιμένει επίσης την απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου στις 26 Νοεμβρίου, στην υπόθεση Bygmalion, για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2012, για την οποία έχει ήδη καταδικαστεί σε ένα έτος φυλάκιση (έξι μήνες εκτιτέα). Αν απορριφθεί η αναίρεσή του, η καταδίκη θα γίνει οριστική και θα πρέπει να εκτίσει και αυτή την ποινή -ενδεχομένως πριν μπορέσει να καταθέσει νέο αίτημα για αποφυλάκιση υπό όρους, σύμφωνα με το Franceinfo.

Ο ίδιος δήλωσε πρόσφατα ότι «δεν φοβάται τη φυλακή» και πως «θα κοιμάται με το κεφάλι ψηλά». Ωστόσο, η εικόνα του άλλοτε πανίσχυρου άνδρα της γαλλικής πολιτικής πίσω από τα κάγκελα προκαλεί σοκ στη γαλλική κοινή γνώμη, αφού θα γίνει ο πρώτος πρώην ηγέτης χώρας της ΕΕ που οδηγείται στη φυλακή.