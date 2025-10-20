Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, αναμένεται να παρουσιαστεί την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στη φυλακή «La Santé» στο Παρίσι, για να εκτίσει ποινή πέντε ετών -εκ των οποίων τα τρία χωρίς αναστολή- μετά την καταδίκη του για εγκληματική συνωμοσία που σχετίζεται με παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι.

Ο Σαρκοζί, που διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, γίνεται ο πρώτος πρώην ηγέτης χώρας της ΕΕ που οδηγείται στη φυλακή και ο πρώτος Γάλλος πρόεδρος μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που καταδικάζεται σε εγκλεισμό.

«Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω το κεφάλι ψηλά, ακόμα και στην πύλη της φυλακής», δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην La Tribune de Dimanche.

«Ήθελαν να με εξαφανίσουν, αλλά έτσι θα ξαναγεννηθώ»

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι έχει μαζί του μόνο οικογενειακές φωτογραφίες και τρία βιβλία, τον Κόμη Μοντεχρήστο και δύο τόμους βιογραφίας του Ιησού, όπως προβλέπεται για την πρώτη εβδομάδα εγκλεισμού.

Θα κρατηθεί σε κελί 9 τ.μ. σε απομόνωση, χωρίς κινητό τηλέφωνο, αλλά με μικρή τηλεόραση και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής με την οικογένειά του και τους δικηγόρους του. Θα μπορεί να δέχεται δύο επισκέψεις την εβδομάδα, ενώ θα συνοδεύεται από τρεις σωφρονιστικούς υπαλλήλους, όταν βγαίνει από το κελί του για την καθημερινή του μία ώρα στο προαύλιο.

«Η ζωή μου είναι ένα μυθιστόρημα και αυτή η δοκιμασία είναι πλέον μέρος του. Ήθελαν να με εξαφανίσουν, αλλά έτσι θα ξαναγεννηθώ», είπε χαρακτηριστικά στο Le Figaro.

Οι συνήγοροί του αναμένεται να ζητήσουν την αποφυλάκισή του υπό όρους

Ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό τη χρηματοδότηση της εκστρατείας του από τη Λιβύη ενόψει των εκλογών του 2007, τις οποίες και κέρδισε. Το δικαστήριο έκρινε ότι τα στοιχεία ήταν «εξαιρετικά σοβαρά» και έπλητταν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελία είχε περιγράψει τη συμφωνία του Σαρκοζί με το καθεστώς Καντάφι ως ένα «φαουστικό συμβόλαιο διαφθοράς με έναν από τους πιο αδίστακτους δικτάτορες των τελευταίων δεκαετιών».

Ο Σαρκοζί αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε συνωμότησε για να λάβει χρήματα από τη Λιβύη και έχει ήδη ασκήσει έφεση, η οποία θα εξεταστεί σε περίπου έξι μήνες. Ωστόσο, η μορφή της ποινής του απαιτεί άμεση φυλάκιση, ακόμα και ενόψει της εκκρεμούς διαδικασίας.

Οι συνήγοροί του αναμένεται να ζητήσουν την αποφυλάκισή του υπό όρους, πιθανώς με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, αλλά το δικαστήριο έχει περιθώριο δύο μηνών για να αποφασίσει, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι προηγούμενες καταδίκες του Σαρκοζί

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη καταδίκη για τον πρώην πρόεδρο. Ο Σαρκοζί έχει ήδη καταδικαστεί σε δύο άλλες υποθέσεις, μία εκ των οποίων για διαφθορά και επηρεασμό δικαστή, με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί και ο τίτλος της Λεγεώνας της Τιμής – η υψηλότερη τιμητική διάκριση της Γαλλίας.

Στην υπόθεση εκείνη είχε εκτίσει τρεις μήνες κατ’ οίκον με «βραχιολάκι», ενώ είχε προηγηθεί καταδίκη για παράνομες προσπάθειες επηρεασμού δικαστικής διαδικασίας.

Η επικεφαλής δικαστής της υπόθεσης συνωμοσίας, Ναταλί Γκαβαρίνο, δέχτηκε απειλές για τη ζωή της μετά την έκδοση της απόφασης, γεγονός που οδήγησε τον πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, να καταδικάσει δημοσίως τις επιθέσεις κατά της δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι είναι «απαράδεκτες».