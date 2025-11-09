Ένα από τα πιο συγκινητικά στιγμιότυπα του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών εκτυλίχθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, εκεί όπου ένας δρομέας αποφάσισε να συνδέσει για πάντα τη μεγάλη του αγάπη με τον τερματισμό ενός ονείρου.

Μέσα στο φορτισμένο κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης που επικρατούσε στο στάδιο, ο αθλητής γονάτισε μπροστά στη σύντροφό του, αποκαλύπτοντας το δαχτυλίδι, την ακριβή στιγμή που εκείνη περνούσε τη γραμμή του τερματισμού. Ο συμβολισμός του σημείου -το Καλλιμάρμαρο, σύμβολο επιμονής και νίκης- έκανε τη σκηνή ακόμη πιο δυνατή και συγκινητική.

Η τρυφερή αυτή πρόταση γάμου, που καταγράφηκε από την κάμερα της ΕΡΤ, έκλεψε κυριολεκτικά την παράσταση: η γυναίκα έτρεξε προς το μέρος του, αγκαλιάστηκαν με δάκρυα χαράς, ενώ το κοινό που παρακολουθούσε από τις κερκίδες χειροκροτούσε θερμά, μετατρέποντας τη στιγμή σε μια αυθεντική γιορτή αγάπης μέσα στο πνεύμα του Μαραθωνίου.