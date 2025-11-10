Στην υπόθεση του 46χρονου παλαιοημερολογίτη ρασοφόρου, πρώην μοντέλου, YouTuber και μάγειρα, ο οποίος συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών, αναφέρθηκε η πρώην πρωταθλήτρια του επί κοντώ και νυν αντιπεριφερειάρχης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, Έρρικα Πρεζεράκου, αποκαλύπτοντας ότι της τηλεφωνούσε για να της ζητήσει λεφτά.

«Μου ζήτησε χρήματα πριν από 2 μήνες. Έχει γίνει 2 φορές αυτό. Τότε που είχαμε ένα θέμα με την ανιψιά μου, με είχε προσεγγίσει μέσα από τα social media», τόνισε στην εκπομπή Buongiorno του Mega, συνεχίζοντας:

«Και επειδή είχε κάνει η εκκλησία με το κομμάτι με τους καρκινοπαθείς, είχα πάει 2 φορές εκεί. Πριν από δυο μήνες με πήρε και μου είπε ότι χρειάζεται χρήματα και του έδωσα. Την Πέμπτη με πήρε τηλέφωνο και μου έστειλε και μήνυμα ότι πεθαίνει η μητέρα του και ότι χρειάζεται χρήματα. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο και έκλαιγε σπαρακτικά. Δεν έχω ιδέα αν αληθεύει αυτό με τη μητέρα του».

«Όταν κάποιος περνάει δύσκολα ανθρώπινα θες να τον βοηθήσεις και τον συνδέεις με την καλοσύνη εάν σε έχει βοηθήσει και αυτός σε μία προσευχή. Δεν ήταν μεγάλα χρηματικά ποσά, ζητούσε περίπου 150 ευρώ κάθε φορά. Μου έκανε εντύπωση όμως που με έπαιρνε τηλέφωνο πολύ αργά τη νύχτα», είπε ακόμη.

Σημειώνεται πως η εγκληματική οργάνωση διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη σε Ρόδο και Αττική και εξαρθρώθηκε από τη Δίωξη Ναρκωτικών. Μεταξύ των οκτώ που συνελήφθησαν είναι και ο 46χρονος παλαιοημερολογίτης, πρώην μοντέλο, youtuber και τηλεπερσόνα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως μεταφορέας και διακινητής ναρκωτικών ουσιών ήταν ο 46χρονος ρασοφόρος που αυτοαποκαλείται Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών.

Διατηρούσε δικό του κανάλι με συνταγές στο YouTube και στο παρελθόν εργάστηκε ως μοντέλο, γεγονός που προκάλεσε την καθαίρεσή του από την Εκκλησία της Ελλάδος.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, ο 46χρονος αποθήκευε τα ναρκωτικά στον Ιερό Ναό που λειτουργούσε στην οδό Λιοσίων.

Όλα γίνονταν σε συνεννόηση με μια 52χρονη, η οποία φέρεται να έχει ρόλο αρχηγού της εγκληματικής ομάδας που εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. Η συγκεκριμένη γυναίκα, με πλούσιο ποινικό παρελθόν, αν και εμφανιζόταν στα χαρτιά ως άεργη, εντούτοις διαβιούσε πολύ άνετα λόγω των κερδών από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Σε ό,τι αφορά τον 46χρονο, προανακριτικά φέρεται να αποδέχτηκε τη συμμετοχή του στο κύκλωμα, ενώ η απολογία του στον ανακριτή είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης.