Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη σε Ρόδο και Αττική εξάρθρωσε η Δίωξη ναρκωτικών. Μεταξύ των οκτώ που συνελήφθησαν είναι ένας 46χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας, πρώην μοντέλο, youtuber και τηλεπερσόνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ μεταφορέας και διακινητής ναρκωτικών ουσιών ήταν ο 46χρονος ρασοφόρος που αυτοαποκαλείται Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών.

Διατηρούσε δικό του κανάλι με συνταγές στο Youtube και στο παρελθόν εργάστηκε ως μοντέλο, γεγονός που προκάλεσε την καθαίρεση του από την Εκκλησία της Ελλάδος.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, ο 46χρονος αποθήκευε και έκλεβε τα ναρκωτικά στον Ιερό Ναό που λειτουργούσε στην οδό Λιοσίων.

Υπήρχαν περιπτώσεις που έβγαινε με τα ράσα από την εκκλησία και πουλούσε ναρκωτικά σε πελάτες του κυκλώματος. Η συνομιλία του με την 52χρονη αρχηγό είναι αποκαλυπτική.

Τον βρήκες;

Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι.

Ναι

Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δε θυμάμαι.

Εντάξει

Άστο ανοιχτο για να μου πεις οκ.

Περίμενε ναι

Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου.

Όταν ο ρασοφόρος πλησιάζει το αυτοκίνητο του πελάτη, τού δίνει τις ναρκωτικές ουσίες και ενημερώνει την αρχηγό ότι η αγοραπωλησία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Βλέπεις;

Ναι ένα γκρι

Μπράβο. Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

Ο 46χρονος όταν οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ομολόγησε ότι αποθήκευε εντός του χώρου λατρείας και στη συνέχεια διακινούσε κοκαΐνη και χασίς σε χρήστες.

Επικαλέστηκε ότι έκανε και ο ίδιος χρήση ναρκωτικών που του έδινε η αρχηγός του κυκλώματος, ενώ ανέφερε πως κέρδιζε και αρκετά χρήματα από τη διακίνηση.

Η αρχηγός ανέφερε στους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, τον προσέγγισε και τον έπεισε να συμμετέχει στην διακίνηση κοκαΐνης και χασίς. Τουλάχιστον έξι μήνες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI παρακολουθούσαν τα 9 μέλη του κυκλώματος και κατέγραφαν τις συνομιλίες τους.

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της αρχηγού, το ένα κιλό κοκαΐνης το πωλούσαν 35.000 ευρώ και το ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης 2.500 ευρώ.