Έχοντας καθαιρεθεί από την Εκκλησία της Ελλάδος και έχοντας αποτύχει ως εκπρόσωπος της… trash TV, ο 46χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας βρήκε τις «φανουρόπιτες» ως τρόπο για να βγάζει χρήματα.

Τη λέξη «φανουρόπιτες» χρησιμοποιούσε τόσο ο προβεβλημένος στα ΜΜΕ 46χρονος, όσο και ο 40χρονος επίσης παλαιοημερολογίτης ιερέας για να μην γίνονται αντιληπτοί όταν μιλούσαν για κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη. Μάλιστα, όπως προκύπτει από την πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, χρησιμοποιούσαν την εκκλησία που είχαν στήσει στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να αποθηκεύουν «φανουρόπιτες» και να τις διακινούν ακόμη και έξω από αυτόν τον χώρο.

Όλα αυτά σε συνεννόηση με μια 52χρονη, η οποία φέρεται να έχει ρόλο αρχηγού της εγκληματικής ομάδας που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. Η συγκεκριμένη γυναίκα, με πλούσιο ποινικό παρελθόν, αν και εμφανιζόταν στα χαρτιά ως άεργη, εντούτοις διαβιούσε πολύ άνετα λόγω των κερδών από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Σε ό,τι αφορά τον 46χρονο, προανακριτικά φέρεται να αποδέχτηκε τη συμμετοχή του στο κύκλωμα, ενώ η απολογία του στον ανακριτή είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2002 καθαιρέθηκε από διάκος της Εκκλησίας της Ελλάδος και αποφάσισε να ασχοληθεί με την trash TV, ενώ εργάστηκε και ως μοντέλο. Όλα αυτά μέχρι το 2014, όταν ασπάστηκε το παλαιό ημερολόγιο και έγινε παλαιοημερολογίτης ιερέας, διατηρώντας και κανάλι στο YouTube με συνταγές μαγειρικής. Κάπως έτσι κατάφερε να ξεπεράσει τους 200.000 ακόλουθους και να ζητάει μάλιστα και την οικονομική στήριξή τους για να βοηθήσει αδύναμους.

Τα τελευταία χρόνια ο 46χρονος είχε κερδίσει σημαντική δημοσιότητα, ενώ τον επισκέπτονταν γνωστοί καλλιτέχνες, μη γνωρίζοντας προφανώς την έκνομη δράση του.