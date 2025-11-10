Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με γερανοφόρο όχημα, τραυματίζοντας τον χειριστή του.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου στις 23:30, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., άνδρας 41 ετών, που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, προσέκρουσε πάνω στο γερανοφόρο όχημα το οποίο πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα άρση αυτοκινήτου επί της οδού Μοναστηρίου.

Ο οδηγός του γερανού διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ ο 41χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.