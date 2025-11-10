Για τις 5 Ιουνίου 2026 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη, που κάθεται στο εδώλιο κατηγορούμενος για βιασμούς αγοριών, λόγω κωλυμάτων των συνηγόρων του.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά αναβολή που δίνεται στην υπόθεση, για την οποία πρωτόδικα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών, με αναστολή.

Οι συνήγοροι του Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα έχοντας στο πλευρό του τον αδελφό του, ζήτησαν την αναβολή της δίκης, καθώς παρίστανται σε άλλες υποθέσεις, μεταξύ αυτών και της εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη.

Μάλιστα, στο αίτημα δεν έφεραν αντίρρηση οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας, σημειώνοντας πως είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για τα κωλύματα των συναδέλφων τους.

Αν και αρχικά ο εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε τη διακοπή της δίκης, τελικά το αίτημα επαναδιατυπώθηκε και το δικαστήριο είπε «ναι» στην αναβολή.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης έχει καταδικαστεί για τον βιασμό δύο 17χρονων, ενώ αθωώθηκε για άλλους δύο βιασμούς, ενός 16χρονου και ενός 17χρονου.

Λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, η αρμόδια εισαγγελέας άσκησε έφεση, κρίνοντας πως στον κατηγορούμενο έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή, αλλά και να εξεταστεί εκ νέου η υπόθεση βιασμού του 16χρονου για την οποία αθωώθηκε.

Έτσι, στην περίπτωση που οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου κρίνουν ότι είναι βάσιμη η έφεση που ασκήθηκε, ανοίγει ο δρόμος για να επιβληθεί στον κατηγορούμενο μεγαλύτερη ποινή και να επιστρέψει στη φυλακή, όπου παρέμεινε, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, για 17 μήνες.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης, πάντως, από την πρώτη στιγμή αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως είναι θύμα σκευωρίας.