Στην Ιταλία υπάρχει και μία δεύτερη… Βενετία, μικρότερη, αλλά σίγουρα ενδιαφέρουσα για να την επισκεφτεί κανείς. Ο λόγος για το Τρεβίζο, την «πόλη του νερού» όπως την αποκαλούν, αλλά και την πατρίδα του τιραμισού.

Βρίσκεται στη βορειοανατολική Ιταλία στη συμβολή των ποταμών Botteniga και Sile και διαθέτει πανέμορφα κανάλια, καταπράσινα τοπία και αμπελώνες, γραφικές πλατείες και μεσαιωνικά κτίρια που υπόσχονται μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία. Ο επισκέπτης μπορεί να κάνει βαρκάδα στα κανάλια που διατρέχουν την πόλη και να σεργιανίσει στα δρομάκια με τα παμπάλαια διώροφα με τις καμάρες. Το, δε, μικροσκοπικό κανάλι της Santa Maria dei Battuti είναι ιδανικό για ρομαντικές βόλτες.

Tο Τρεβίζο περιστοιχίζεται από βενετσιάνικά τείχη που χρονολογούνται από το 1515 ενώ η μαρμάρινη πύλη Πόρτα Σαν Τομάζο αποτελεί τη βόρεια είσοδο για την πόλη και είναι διακοσμημένη με ένα φτερωτό λιοντάρι. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς τον Καθεδρικό Ναό Il Duomo που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Πέτρο και χρονολογείται από το 1520.

Ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου χρησιμοποιούνταν κάποτε από τα στρατεύματα του Ναπολέοντα ως στάβλος ενώ ο ναός του Αγίου Νικολάου είναι χτισμένος σε γοτθικό ρυθμό με ενετικά στοιχεία του 13ου αιώνα. Στην πλατεία του Αγίου Λεονάρδου βρίσκεται η παλιά αγορά της πόλης ενώ η κεντρική πλατεία των Λόρδων φιλοξενεί δυο επιβλητικά παλάτια.

Στην πλατεία Ρινάλντι βρίσκονται τα τρία παλάτια της οικογένειας Rinaldi, το πρώτο από τα οποία χτίστηκε το 12ο αιώνα. Το Παλάτσο ντι Ποντεστά χρονολογείται από τα τέλη του 15ου αιώνα και στεγάζει το Δημαρχείο και το Παλάτσο ντέι Τρετσέντο που χτίστηκε το 13ο με 14ο αιώνα. Ο εντυπωσιακός κήπος «Giardino Fenologico Alessandro Marcello» και οι Βοτανικοί Κήποι «Orto Botanico Conservativo Carlo Spegazzini» γεμίζουν χρώματα και αρώματα τον επισκέπτη.

