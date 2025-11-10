Ο φορ της Κηφισιάς, Ανδρέας Τεττέη κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδας, έτσι ώστε να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη, μετά τον τραυματισμό του.

Ο 24χρονος αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο και πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις τη φετινή σεζόν στη Stoiximan Super League.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είδε τον Φώτη Ιωαννίδη να τραυματίζεται σοβαρά, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός για διάστημα έξι εβδομάδων και αποφάσισε να καλέσει στη θέση του τον άσο της Κηφισιάς, ο οποίος από τον Γενάρη θα φοράει τα «πράσινα».

Ο 24χρονος θα φορέσει για πρώτη φορά στην καριέρα του τη γαλανόλευκη.

Η ελληνική ομάδα θα συγκεντρωθεί το μεσημέρι για να αρχίσει το απόγευμα στο Ρέντη την προετοιμασία για τα δύο τελευταία παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, απέναντι στην Σκωτία το Σάββατο (21:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης» και κόντρα στη Λευκορωσία στο Ζαλαεγκερζέγκι της Ουγγαρίας την Τρίτη (21:45).

Αναλυτικά οι κληθέντες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας, Νεκτάριος Τριάντης, Ανδρέας Τεττέη, Τάσος Μπακασέτας.